Abbott breidt uit met nieuw distributiecentrum in Breda

BREDA - Abbott heeft deze week een nieuw distributiecentrum geopend in Breda. Deze vestiging ligt vlak naast het huidige distributiecentrum en biedt meer dan 18.000 m² aan opslagruimte en een extra capaciteit van 22.000 pallets.

In Nederland werken er circa 1800 medewerkers bij Abbott, er zijn vestigingen in Hoofddorp, Zwolle, Breda, Weesp, Heerlen, Olst, Veenendaal en Alkmaar. In juli 2018 heeft Abbott de productie van haar fabriek in Weesp uitgebreid en deze week heeft Abbott een nieuw distributiecentrum in Breda geopend.

De uitbreiding is nodig vanwege de groeiende vraag naar Abbott's voedingsproducten. De fabriek voor medische voeding in Zwolle gaat uitbreiden met een nieuwe productielijn die in 2021 operationeel zal zijn. De producten uit Zwolle worden vanuit Breda verstuurd naar landen binnen en buiten Europa. In 2017 won Abbott in Breda de titel 'Veiligste Magazijn', een initiatef van BMWT, evofenedex, Logistiek.nl en Tempo-Team.



Abbott

Abbott is wereldwijd een toonaangevend medisch bedrijf dat mensen helpt om meer uit het leven te halen in alle fasen van het leven. We bieden levensveranderende technologieën en toonaangevende producten op het gebied van diagnostiek, medische apparatuur, voeding en generieke medicijnen. Onze 107.000 collega's zijn actief in meer dan 160 landen.