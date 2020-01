Odin opent ruim half jaar na verwoestende brand weer de deuren

BREDA - De biologische winkel Odin opent op 6 februari weer de deuren. De winkel aan de Ginnekenweg werd op 5 juni 2019 compleet verwoest door een grote brand. "Dat was een grote klap voor onze medewerkers", aldus Robin Vogelaar, vestigingsmanager bij Odin.

Kortsluiting. Dat was de oorzaak van de verwoestende brand die op 5 juni 2019 even na middernacht de biowinkel Odin in as legde. "De brand was een grote klap voor onze medewerkers, van wie sommigen er al jaren werken", zegt Robin Vogelaar, vestigingsmanager bij Odin. "En niet te vergeten voor onze vaste klanten die erg gehecht waren aan de winkel".

De winkel kon gelukkig snel een tijdelijke nieuwe vestiging openen aan de Wilhelminasingel. Ondertussen werd er hard gewerkt aan het herstellen en terug opbouwen van de oude winkel. "De betrokkenheid en trouw van onze klanten en leveranciers in de tussentijd was ontroerend en heeft ons echt gesteund", aldus Merle Koomans van den Dries, directeur van Odin. "We hebben de leden van de winkel ook betrokken bij de herbouw en hun wensen meegenomen. Het ziet er nu prachtig uit en alles in de winkel is nieuw".

De winkel opent de deuren weer aan de Ginnekenweg op 6 februari. Verder is er zaterdag 8 februari om 13.00 uur nog een officieel openingsmoment.