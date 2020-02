Jumbo start verkoop van HEMA-producten in Foodmarkt Breda

BREDA - De Jumbo foodmarkt in de Stada Stores wordt één van de twee Jumbo-filialen waar voor het eerst producten van HEMA zullen worden verkocht. Dat meldt Retailtrends. In december maakte HEMA en de Jumbo bekend intensief te gaan samenwerken.

Wie zijn boodschappen doet bij de Jumbo Foodmarkt in de Stada Stores, kan daar binnenkort ook producten van de HEMA in de schappen verwachten. In december maakte de winkels bekend intensief samen te gaan werken. Dat betekent dat stapsgewijs alle Jumbo supermarkten in Nederland en België HEMA-producten gaan verkopen. En de foodmarkten in Breda en Tilburg zijn de eerste winkels waar dat gaat gebeuren. Het gaat dan onder andere om kookgerei, tafelaankleding, theedoeken, glazen, feest- en seizoenartikelen en kaarsen.

De samenwerking van HEMA en Jumbo gaat verder dan alleen de verkoop van HEMA-producten in supermarkten. Ook neemt Jumbo zeventien HEMA-locaties over, en zullen Jumbo en de HEMA op zes stationslocaties ene gezamenlijk winkelconcept ontwikkelen waarbij Jumbo het foodassortiment levert.