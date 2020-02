Nieuwe tijdelijke invulling voor oude rechtbank Breda

BREDA - Het lege pand van de oude rechtbank aan de Sluissingel krijgt weer een tijdelijke invulling. Althans, voor een klein deel dan. De Dierenvoedselbank die momenteel enkel in Etten-Leur is gevestigd, opent in maart een tweede vestiging in de entree van het gebouw. Dat laat de oprichtster van de stichting weten.

Wanneer je de oude rechtbank binnenloopt door de dubbele deuren, tot aan de draaideur aan toe. Het is niet extreem groot, maar de dierenvoedselbank is dolblij dat het haar tweede vestiging mag openen in de oude rechtbank in Breda. "We hebben veel cliënten uit Breda, die nu iedere twee weken naar Etten-Leur moeten reizen. Voor ons was een vestiging openen in Breda dus een droom", licht oprichtster Priscilla toe. "We hebben gewoon aangeklopt bij de gemeente Breda om te kijken of zo'n mogelijkheid er misschien was. We zijn dan ook super blij dat we ons in ieder geval tot en met 31 december 2020 in de oude rechtbank mogen vestigen."

Wat er op de lange termijn precies gaat gebeuren met de oude rechtbank, is nog niet bekend. Het opvallende pand staat leeg sinds de nieuwe rechtbank nabij het station in 2018 in gebruik werd genomen. Wel zaten er tijdelijk enkele kleine bedrijfjes in, maar die moesten het gebouw vorig jaar verlaten. Eén ding is wel zeker: er moeten woningen op die plek komen. Maar over sloop van het markante gebouw is de gemeente niet enthousiast. Het realiseren van woningen in het huidige pand, lijkt dus de voorkeur te hebben. Maar de precieze mogelijkheden worden door de gemeente nog onderzocht.

Of er in de tussentijd nog meer stichtingen of bedrijven zich in de oude rechtbank gaan vestigen, kon de gemeente nog niet zeggen.