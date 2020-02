Na dertig jaar kiezen voor een nieuwe naam: Fightclub durfde het

BREDA - Iedere ondernemer weet hoe belangrijk naamsbekendheid is. Een naam overboord gooien, is dan ook een gewaagde keuze. Toch doet The Communication Company (TCC) het. Het bedrijf gaat na dertig jaar verder onder de naam Fightclub. "Communicatie al lang niet meer het enige waar het om draait. Slimme campagnes doortrekken naar keiharde sales, zowel online als offline, is inmiddels ongeveer de helft van onze business en dan doen we onszelf met die oude naam een beetje tekort. Dus is het Fightclub geworden", aldus Cees Faes.

The Communication Company (TCC) is al dertig jaar één van de bekendste en grootste reclamebureau's van Breda. Afgelopen week vierde het bedrijf haar 30e verjaardag. En tijdens die feestelijke viering maakte de directie een bijzondere verandering bekend. TCC gaat voortaan verder onder de naam Fightclub, wat de naam is van het online marketing bureau van TCC. Ook The Red Corner, de development tak voor websites en apps, gaat mee in de fusie.

De naamswijziging is een opvallende keuze. Toch is het voor oplettende marketeers een logische stap, stelt Faes. "We werken al sinds een paar jaar nauw samen onder drie labels; The Communication Company (TCC) , The Fightclub en The Red Corner. De meeste van onze klanten werken al met meer dan één van onze labels en onze manier van werken is inmiddels ook verregaand geïntegreerd. Dus we vonden het de hoogste tijd om dan ook onder één naam verder te gaan." Kiezen voor TCC lag voor de hand, maar toch viel de keuze op Fightclub. " in tegenstelling tot 30 jaar geleden is communicatie al lang niet meer het enige waar het om draait. Slimme campagnes doortrekken naar keiharde sales, zowel online als offline, is inmiddels ongeveer de helft van onze business en dan doen we onszelf met die oude naam een beetje tekort. Dus is het Fightclub geworden. Deze naam past perfect bij onze eigen mentaliteit én die van onze klanten."

De directie van Fightslub zal bestaan uit Cees Faes, Stefan Nuijten, Maarten Elshove en Michiel Mol.