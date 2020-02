Geen doorstart voor Didi, kledingketen sluit volgende week de deuren

BREDA - Kledingketen Didi gaat geen doorstart maken. Volgende week gaan de winkels van het merk dicht. Dat heeft de curator bevestigd tegenover RTL Z.

Begin januari werd al bekend gemaakt dat Didi in de financiële problemen zit. Het bedrijf kreeg uitstel van betaling, en de webshop was buiten werking. Nu, ruim een maand later, heeft de curator laten weten dat een doorstart niet gaan plaatsvinden. De winkels gaan de deuren sluiten.

In Breda is dat slecht nieuws voor de Eindstraat. Didi is in de belangrijke winkelstraat gevestigd naast Promiss en Steps. Van de Promiss werd begin januari bekend dat het de deuren dit voorjaar nog gaat sluiten. Ook de toekomst van de Steps is zeer onzeker. Een 'aanzienlijk deel' van de Nederlandse Steps winkels gaat namelijk ook dicht. Of de Bredase vestiging daarbij hoort, is nog niet bekend gemaakt.

Landelijk heeft Didi 81 winkels. Zo'n 500 mensen werken bij de keten. Zij staan dus vanaf volgende week op straat.