Steeds meer zelfscankassa's in Breda, ook AH Brabantplein vernieuwt

BREDA - Zelfscankassa's en uitgebreide versafdelingen. Dat is de trend waar veel supermarkten op in zetten. Binnenkort zal er daarom weer een vestiging van de Albert Heijn flink op de schop gaan. De vestiging op Brabantplein sluit twee weken de deuren voor een grote verbouwing.

Je boodschappen zelf al scannen in de winkel, en dan bij de kassa enkel nog de rekening hoeven te betalen. Of met een kleine boodschap juist gewoon zelf je paar producten even scannen bij een zelfscankassa. Die systemen groeien flink in populariteit. In verschillende soorten winkels kom je het tegen, maar vooral bij supermarkten is het populair. Zo is de Albert Heijn druk bezig om al haar vestigingen te moderniseren. En die op Brabantplein is deze maand aan de beurt.

De winkel in Brabantpark sluit 29 februari om 17.00 uur de deuren voor een flinke verbouwing. De winkel gaat volledig op de schop. Er komt een uitgebreide versafdeling, zelfscankassa's en 'de laatste technische snufjes', laat Albert Heijn weten. De feestelijke heropening staat gepland voor woensdag 11 maart om 11.00 uur.

Historie

Zo'n 60 jaar geleden vestigde de winkel zich in Brabantpark. Het was toen de allereerste zelfbedieningssupermarkt van Zuid-Nederland. "De opening trok destijds veel belangstelling, iedereen wilde de winkel met eigen ogen zien", vertelt supermarktmanager Corné van Loon. "Ik denk dat we met onze verbouwde supermarkt ook zo veel aandacht trekken.