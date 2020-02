Breda heeft eindelijk weer een beursgenoteerd bedrijf dankzij CM.com

BREDA - Het Bredase bedrijf CM.com is vanochtend naar de beurs gegaan. Daarmee heeft Breda na lange tijd weer een beursgenoteerd bedrijf.

Sinds vanochtend is CM.com onder het symbool CMCOM terug te vinden op de Amsterdamse beurs. Het bedrijf kreeg haar beursnotering dankzij een overname en hernoeming van Dutch Start Companies One.

De beursgang van CM.com ging niet zonder slag of stoot. Het Bredase bedrijf maakte de wens om naar beurs te gaan in september bekend. In oktober werd de stekker echter uit het plan getrokken, omdat volgens het bedrijf de omstandigheden op dat moment te ongunstig waren om de plannen door te zetten.

In januari maakte CM.com samen met DSCO bekend dat CM.com de notering van DSCO over zou nemen, en zo dus toch naar de beurs zou gaan. In totaal krijgt CM.com met de stap 80 tot 85 miljoen euro aan nieuw kapitaal. Daarvan zal 65 miljoen euro afkomstig zijn van DSCO. De overige 15 tot 20 miljoen komt van Teslin Participaties.

Over CM.com

Het CM.com-platform verbindt merken met mobiele telefoons. Het bedrijf biedt een slimme combinatie van messagingkanalen, ticketing, en Europa's meest innovatieve betaaloplossingen. Zo maakt CM.com conversational commerce beschikbaar voor merken wereldwijd. CM.com's communicatieplatform kan worden gebruikt via API en Web app. Meer dan 20.000 bedrijven maken gebruik van de diensten van het bedrijf voor betere marketing, sales en dienstverlening.