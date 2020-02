Cosunpark aan Ettensebaan moet aantrekkelijke woonwijk worden

BREDA - Een aantrekkelijke woonwijk. Dat moet het vervallen, kale Cosunpark langs de Ettensebaan gaan worden. Het conceptplan wordt volgende week aan geïnteresseerden voorgelegd tijdens een inloopavond.

Projectontwikkelaar Reales is samen met de gemeente Breda een plan voor de herontwikkeling van het gebied Cosunpark aan het voorbereiden. Er is al jaren veel kantorenleegstand in Cosunpark. De gebouwen raken steeds verder in verval. De mogelijkheden voor herontwikkeling naar een woonwijk zijn groot vanwege de kwaliteiten van het gebied: een parkachtige omgeving, centrale ligging in Breda en gebouwen die prima geschikt zijn om te transformeren tot woningen. Ook kan er op het terrein nog nieuwbouw worden gerealiseerd.

Het conceptplan voorziet in de ontwikkeling van ondergrondse parkeervoorzieningen waardoor de openbare ruimte groen en aantrekkelijk kan worden ingericht. De ambitie is om hoogwaardige woningen te realiseren in een groene, duurzame en vriendelijke woon- en leefomgeving.

Wie geïnteresseerd is aan de plannen, kan 5 maart langskomen op een informatieavond. Die is ook bedoeld voor omwonenden die meer willen weten over de ontwikkeling van het gebied. Zij zijn op donderdag 5 maart a.s. tussen 19:00 en 20:30 uur van harte welkom in het voormalige Cosun-hoofdkantoor aan het Cosunpark 1. Aanmelden kan via www.herontwikkelingcosunpark.nl.