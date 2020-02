De Roos Schoenen opent deuren van nieuwe winkel: 'We zijn nu bijna drie keer zo groot'

BREDA - Schoenenzaak De Roos is een begrip in Breda. De winkel werd opgericht in 1896 en is al sinds 1989 aan de Ginnekenweg terug te vinden. Maar daar groeide de zaak uit zijn jasje. Vandaag opende de zaak de deuren van de nieuwe winkel aan de Wilhelminastraat 28, in het voormalige pand van Van Assem Schoenen.

Het is allemaal razendsnel gegaan, legt eigenaar Gido Aben uit. "Toen wij eind 2019 hoorden dat Van Assem zou gaan sluiten, kwam het idee om de verhuizen naar dat pand wel snel in ons op. En na een aantal nachtjes slapen waren we eigenlijk wel om. Vanaf dat moment is het razendsnel gegaan." In amper drie maanden tijd werd de nieuwe winkel ingericht, de collectie uitgebreid en konden de deuren op de nieuwe locatie openen. "Dat is wel even stress geweest natuurlijk. Maar het was het helemaal waard. De winkel ziet er prachtig uit."

Bijzonder

Dat de verhuizing én uitbreiding bijzonder is, beseft Aben zich maar al te doen. "De schoenenmarkt is krimpende. Je ziet veel lokale zaken de handdoek in de ring gooien. Door de komst van ketens en online, maar ook omdat er gewoon minder schoenen worden verkocht." Toch lukt het De Roos Schoenen om juist te groeien. "Dat komt door een combinatie van factoren. We zitten hier natuurlijk sowieso in de mooiste straat van Breda, die ook bij toeristen in trek is. En bovendien zetten we ook in op online. Ik geloof dat die combinatie van een mooie winkel en een goede site goed werkt."

Aben hoopt met de nieuwe winkel ook nieuwe klanten te trekken. Onder andere doordat het assortiment flink is uitgebreid, met merken als Bronx en Fred de la Bretoniere. "En tegelijkertijd hopen we onze vaste klanten natuurlijk te behouden. Maar dat zal wel lukken. We zijn maar 150 meter verhuisd, en al veel mensen zijn vandaag binnen komen lopen om een kijkje te nemen. Het is heel leuk om hun reacties op de nieuwe winkel te zien."

De opening wordt bovendien gevierd met een bijzonder feestelijke actie: wie tussen 29 februari en 7 maart naar de winkel komt maakt kans om een jaar lang gratis schoenen te winnen.