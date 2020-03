CM.com wordt grootste kaartjesverkoper van Nederland na overname Global Ticket

BREDA - Het Bredase CM.com heeft Global Ticket overgenomen. Dat maakte het bedrijf bekend. Daarmee wordt CM.com de grootste kaartjesverkoper van het land.

Afgelopen donderdag heeft CM.com het internationale ticketingbedrijf Global Ticket overgenomen. Het bedrijf verkocht in 2019 ruim vijf miljoen tickets met en totale ticketwaarde van ongeveer zestig miljoen euro. De omzet van Global Ticket was 1,2 miljoen euro.

Door deze overname verdrievoudigt CM.com het totale aantal tickets dat in 2019 werd verwerkt. Bij Global Tickets, gevestigd in Amsterdam, werken vijftien mensen. Financiële details van de deal werden niet bekend gemaakt.

Beursgang

Begin januari werd bekend gemaakt dat het Bredase CM.com naar de beurs zou gaan. Dit gebeurde via een omweg; eerder wilde het bedrijf ook al naar de beurs gaan, maar zagen zij hier toch van af. Per 21 februari nam CM.com de beursnotering van Dutch Star Companies One (DSCO) over. Daarom is CM.com het eerste Bredase bedrijf dat beurs geregistreerd is.