Smaakspecialist uit Bavel genomineerd voor prestigieuze ondernemersprijs

BREDA - De Smaakspecialist uit Bavel is genomineerd voor de prestigieuze Koning Willem I prijs. Het bedrijf dat gespecialiseerd is in biologische levensmiddelen is samen met elf anderen uit heel Nederland genomineerd in de categorie mkb.

Gisteren zijn tijdens een bijeenkomst in het provinciehuis in Den Bosch door Jacco Vonhof, voorzitter van ondernemersorganisatie MKB-Nederland, de genomineerden bekendgemaakt. Naast de Smaakspecialist zijn dat voor Zuid-Nederland ook Gulpener en NieuweStroom.

Het Bavelse de Smaakspecialist is het bedrijf van Pieter Dirven. De Smaakspecialist is gespecialiseerd in het leveren van biologische levensmiddelen aan supermarkten en supermarktorganisaties. Dat doet De Smaakspecialist grotendeels met eigen merken zoals Smaakt, BioToday en RAW Organic Food. Het bedrijf gelooft in de kracht van biologisch eten en haar positieve invloed op de gezondheid van de mens en de wereld.

Over de prijs

De Koning Willem I Prijs voor het MKB is de belangrijkste prijs in Nederland voor MKB-bedrijven met een aantal werknemers tot en met 250. De Koning Willem I Stichting, waarvan koningin Máxima het erevoorzitterschap bekleed, kent sinds 2008 de Koning Willem I Prijs in de categorie MKB toe aan gerenommeerde bedrijven die de motor vormen van onze economie.

Romy Blankenspoor, directeur van de Koning Willem I Prijs, is verrast door de hoge kwaliteit van de genomineerde ondernemingen. ,,Deze 12 genomineerde bedrijven zijn een afspiegeling van de economische kracht en vitaliteit van het midden- en kleinbedrijf in Nederland", aldus Blankenspoor.