Groot tekort aan geschikte kantoorpanden in Breda, vooral in het centrum

BREDA - Het is steeds moeilijker voor kantoorgebruikers om geschikte kantoorpanden te vinden. Vooral in het centrum en rondom het station loopt de schaarste op. Dat blijkt uit cijfers van Van der Sande VanOpstal Bedrijfsmakelaars.

De kantorenmarkt van Breda heeft een goed jaar achter de rug. De vraag naar kantoorruimte in 2019 bleef op peil. Hoewel er geen records zijn verbroken in 2019, liggen de opnames in lijn met het gemiddelde van de afgelopen vijf jaar. Begin 2020 wordt bijna negentigduizend vierkante meter kantoorruimte aangeboden, nagenoeg gelijk aan het niveau van begin 2019. Deze stabilisatie volgt op de continue aanboddalingen die sinds 2016 in Breda zijn waargenomen.

Vergeleken met hoogtepunt begin 2016, staat op dit moment bijna zestigduizend vierkante meter kantoorruimte minder te koop of te huur in Breda. In 2020 zal naar verwachting het aanbod de daling verder doorzetten, enerzijds zal er nauwelijks nieuw aanbod bijkomen door nieuwbouwontwikkelingen, anderzijds is er beperkte aanwas te verwachten vanuit opzeggingen.



Mismatch

De toenemende vraag naar kleine kantoren concentreert zich voornamelijk in het centrum van Breda. In dit segment treedt echter een mismatch op van de vraag en het aanbod. Het aanbod kent slechts een beperkte omvang en bovendien sluit de uitstraling niet aan op de vraag. Gebruikers verkiezen open en moderne kantoorruimtes boven het deels gedateerde aanbod in herenhuizen met werkkamers.