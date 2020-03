Bredase schappen raken leeg: 'Ga niet hamsteren'

BREDA - Op verschillende plaatsen in de wereld raakten de schappen al massaal leeg, maar nu lijkt er ook in Breda flink gehamsterd te worden. Vooral lang houdbare producten en medicijnen worden volop ingeslagen. Bij de meeste apotheken mogen klanten niet meer dan drie pakjes paracetamol meenemen. Bredanaars willen zich verzekeren van een voorraad, mochten zij met een coronabesmetting thuis komen te zitten.

In de Bredase supermarkten raken verschillende schappen behoorlijk leeg. Klanten kopen massaal lang houdbare producten op. Pasta, blikvoedsel en wc-papier zijn de producten die Bredanaren voor de zekerheid in huis willen hebben. Dit verschijnsel zagen we eerder al op andere plaatsen in de wereld terug. Zo vochten in Australië vrouwen om toiletrollen en kocht een gezin uit dat land 'per ongeluk' voor twaalf jaar aan wc-papier. Omdat het hamsteren daar flink uit de hand begon te lopen stelden supermarkten regels in; niet meer dan twee pakken per persoon.

Ook klanten in Bredase supermarkten en apotheken mogen niet onbeperkt meer inslaan. Heb je meer dan drie pakjes paracetamol? Dan moet je er in de meeste supermarkten en apotheken één terug gaan leggen.

'Ga niet hamsteren'

Aan de lege schappen in de supermarkten is te zien dat Bredanaars liever het zekere voor het onzekere willen nemen. Maar is hamsteren wel slim? 5 maart adviseerde minister Bruins nog om rustig te blijven en 'vooral niet te gaan hamsteren'. "Ga gewoon de weekendboodschappen doen", was zijn advies. Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel liet aan het Parool weten zich voorlopig geen zorgen te maken over mogelijke tekorten. "We houden de situatie nauwlettend in de gaten." Doordat sommige burgers nu massaal inslaan, ontstaat er juist een probleem. We hoeven ons voorlopig geen zorgen te maken en we moeten vooral niet massaal gaan inslaan.