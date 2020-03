Bredase horeca zet massaal in op afhaalloketten en bezorging

BREDA - Het is flink improviseren voor de Bredase horeca. Nu de deuren gesloten moeten blijven voor klanten maar afhalen en bezorgen wél toegestaan blijft, kiezen veel horecaondernemers voor een creatieve oplossing.

Een oplossing bedenken om de komende weken door te komen is voor de ene horecaondernemer makkelijker dan voor de ander. Zo kon Backwerk 'gewoon' het zitgedeelte van de zaak afsluiten met afzetlint en de balie aan de straatkant blijven gebruiken. Ook Koffie bij Teun is blij met het handige 'afhaalloket' voor koffie, nu de stoelen van de zaak in de Barones leeg moeten blijven. En ook frituur Christ kan zijn klanten 'gewoon' blijven bedienen, laat de zaak via een grote poster op de friettent weten.

Maar voor andere ondernemers is het minder gemakkelijk. Bij sommigen is afhalen of het bezorgen van maaltijden nooit mogelijk geweest. Voor hen vergt het dus veel tijd en energie om dit alsnog te ontwikkelen. En ondernemers kiezen ook voor andere creatieve oplossingen. Bijvoorbeeld cadeaubonnen die mensen nu kunnen kopen, en kunnen inzetten wanneer de horeca weer open mag. Zo kunnen Bredanaars hun favoriete horecazaken een hart onder de riem steken en nu alvast betalen voor maaltijden die ze later dit jaar komen eten. Dat wordt onder andere gedaan door Colins en Tante Lein. Voor 50 euro krijg je er een dinerbon die 65 euro waard is.

Wil jij de Bredase ondernemers ook steunen door een maaltijd te bestellen? Ga dan naar de site van Smakelijk Breda voor een uitgebreid overzicht van de afhaal- en bestelmogelijkheden in Breda.