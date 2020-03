Hornbach sluit zondag eenmalig de deuren om strenge maatregelen door te voeren

BREDA - Nederland gaat op dit moment niet op slot en winkels mogen open blijven. Hornbach Breda blijft dan ook open, maar heeft strikte maatregelen getroffen om risico's te beperken. Het aantal bezoekers wordt gereguleerd, gepaste afstand gecontroleerd en contact beperkt. De bouwmarktketen doet een nadrukkelijk beroep op consumenten: houd je aan de maatregelen, voor je eigen veiligheid en die van onze medewerkers. Zondag sluit de bouwmarkt eenmalig de deuren. Dit om de medewerkers rust te gunnen en de vestigingen verder op orde te brengen zoals het plaatsen van schermen bij de kassa.

"Zolang het verantwoord is blijven wij open", vertelt Evert de Goede, algemeen directeur Hornbach Bouwmarkt Nederland. "Want voor veel klanten zijn onze producten van belang om te kunnen werken en wonen. We kunnen mensen met een project in uitvoering niet in de kou laten staan. Letterlijk zelfs, wanneer zij een dak renoveren of de cv vervangen. Directe beschikbaarheid van producten in de winkel is ook van groot belang voor de zzp'ers in de bouw, zodat zij kunnen blijven doorwerken. We zien dat online aankopen toenemen, waar door de drukte de levertijden oplopen. Ook in Duitsland mogen onze bouwmarkten ondanks een totale lock down open blijven, zelfs op zondag, naast supermarkten en apotheken."

Zondag

"Alleen als we alles op alles zetten kunnen we onze bouwmarkten veilig open houden", vervolgt Evert de Goede. "Onze maatregelen zijn dan ook strikt. Dit vergt naast aanpassingen van onze klanten ook het nodige van onze medewerkers. Daarom zijn onze bouwmarkten aanstaande zondag eenmalig gesloten. Zo kunnen zij even op adem komen en hebben wij de gelegenheid om de vestigingen helemaal op orde te brengen. Wie onze bouwmarkten komende week bezoekt, wil ik nadrukkelijk vragen zich aan de maatregelen te houden. Voor je eigen veiligheid én die van onze medewerkers. We moeten het samen doen."

Winkel alleen

Hornbach benadrukt dat de richtlijnen van de Nederlandse overheid en het RIVM leidend zijn bij het openstellen van de bouwmarkten. Om gepaste afstand te kunnen garanderen en contact te beperken wordt de bezoekersstroom gereguleerd onder toeziend oog van beveiligers. Inkomende en uitgaande klanten zijn van elkaar gescheiden. Al bij aankomst op het parkeerterrein worden consumenten er door verkeersregelaars op gewezen dat slechts één persoon de bouwmarkt mag bezoeken. Binnen wordt gemonitord waar klanten zich bevinden en in drukke gangpaden wordt het aantal klanten actief bijgestuurd. Voor de kassa's zijn wachtstrepen aangebracht, de kassières worden afgeschermd en bezoekers wordt verzocht met pin te betalen en ook gebruik te maken van de zelfscankassa's.

Rustige momenten

Klanten worden ook gevraagd om zo veel mogelijk door de week, bij voorkeur tussen 07.00 en 10.00 uur inkopen te doen. In de ochtend is het rustig, in het weekend is het druk en kunnen dus wachttijden ontstaan. Artikelen kunnen natuurlijk ook via de webshop van Hornbach besteld worden. Ondanks de extra capaciteit die hierop wordt ingezet, kunnen de levertijden wel iets langer zijn dan normaal. De retourperiode is verdubbeld van 30 naar 60 dagen.