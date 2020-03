Albert Heijn introduceert speciaal boodschappenuurtje voor ouderen

BREDA - De Albert Heijn start vanaf maandag met een speciaal ouderenuurtje voor mensen van 70+. Dat heeft de supermarktketen vrijdagochtend bekendgemaakt. Op werkdagen kunnen ouderen van 07.00 tot 08.00 uur als eerste de winkels in. Pas daarna gaat de winkel ook open voor andere klanten.

De supermarktketen slaat daarmee twee vliegen in één klap. Zo worden de ouderen niet de dupe van het hamstergedrag van velen én er is minder kans op besmetting met het coronavirus. "We adviseren ouderen in principe om voorlopig thuis te blijven en boodschappen te bestellen. Of om anderen te vragen te helpen met boodschappen. Als dat niet lukt, dan kunnen ze met dit speciale boodschappenuurtje toch boodschappen blijven doen", aldus de supermarktketen.

Eerder nam Albert Heijn verschillende maatregelen om te zorgen dat Nederland veilig boodschappen kan doen, in het belang van klanten en medewerkers. Eind vorige week riep de supermarktketen klanten op zo veel mogelijk handscanners te gebruiken en bij zelfscankassa's af te rekenen. Ook vroeg het bedrijf alleen nog maar met pinpas en mobiele telefoons te betalen.

Vanaf deze week is het bedrijf druk om de kassa's en servicebalies van al zijn supermarkten te voorzien van plexiglas scheidingswanden, om te zorgen voor een veilige werkplek voor caissières en een veilige winkelomgeving voor klanten. Ook vraagt Albert Heijn klanten om bij de kassa's minimaal anderhalve meter afstand tot elkaar te houden, in lijn met het advies van het RIVM. Daarvoor brengt de supermarktketen op dit moment bij iedere kassa afstandsstrepen op de vloer aan.