Steeds meer Bredase winkels houden de deuren gesloten

BREDA - Afgelopen maandag openden bijna alle winkels in het centrum van Breda 'gewoon' de deuren. Want de regels van het RIVM waren duidelijk: Horeca moest dicht, maar winkels konden open blijven. Toch kiezen veel winkels er nu toch voor de deuren te sluiten om zo de gezondheid van de medewerkers én de klanten te beschermen.

Wie door het centrum van Breda loopt komt nog maar weinig open deuren tegen. Veel winkels zijn dicht en hebben een A4'tje op de deur geplakt. Bijvoorbeeld The Sting in de Barones. "Wij sluiten per direct onze fysieke winkels. De gezondheid van onze klanten en medewerkers staat voorop', staat er in koeienletters op het papier te lezen. "Helaas kunnen wij in deze moeilijke periode niet langer de gezondheid en veiligheid van onze klanten en werknemers garanderen. Daarom hebben we na zorgvuldige overweging besloten om alle fysieke winkels van The Sting per direct tot nader order te sluiten."

En The Sting is zeker niet de enige. Bershka, Mango, Douglas, Lucardi, Tommy Hilfiger, Purdey, Foodlocker en Van Haren zijn slechts een kleine greep uit het aantal winkels dat niet meer open gaat de komende tijd.

Bouwmarkten

Hornbach blijft juist wél open voor bezoekers, maakte de bouwmarkt vandaag bekend. Zondag sluit de Hornach één dag de deuren om veiligheidsmaatregelen door te voeren. En wie de bouwmarkt bezoekt moet zich aan strenge regels houden. Zo moet je altijd 1,5 meter afstand houden tot andere klanten, worden binnenkomende en weggaande klanten van elkaar gescheiden en mag je alleen in je eentje naar binnen. Ook Gamma, Karwei en Praxis blijven open, maar de bouwmarkten hebben wel hun openingstijden ingekort en hanteren ook strenge regels om fysiek contact te vermijden.