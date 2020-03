Hornbach spreekt drukte bij de bouwmarkt tegen: 'Maatregelen werken bij ons goed'

BREDA - Hoe veilig is het nog om stranden en parken, maar ook bouwmarkten en tuincentra te bezoeken? Die vraag stelden veel mensen zichzelf, nadat foto's van overvolle parken en winkels afgelopen weekend het nieuws domineerden. Maar dat wil niet zeggen dat dat overal het geval is, stelt Hornbach Breda. Bij de bouwmarkt zijn ze erg tevreden over hoe de genomen maatregelen ervoor zorgen dat de regels van het RIVM in de bouwmarkt nauw worden nageleefd.

"Ik zie die beelden ook. Maar met een gemiddelde oppervlakte van 15.000 m2 zijn onze bouwmarkten groter dan twee voetbalvelden", vertelt Evert de Goede, algemeen directeur Hornbach Bouwmarkt Nederland. En in Breda is de winkel zelfs 23.000 vierkante meter groot. "Daarmee wil ik benadrukken dat we ruimte genoeg hebben en dat het beeld dat is ontstaan over drukte in de bouwmarkt onjuist is. De gezondheid en veiligheid van onze medewerkers en klanten staat altijd voorop.

Drukte

Toch lijkt het af en toe best druk bij de bouwmarkt. De parkeerplaats staat op sommige momenten behoorlijk vol, en voor de winkel staat dan een rij. "Maar die rij buiten, waarin ook de 1,5 meter afstand in acht wordt genomen en die daardoor vrij lang is, zorgt voor ruimte binnen. De gangpaden zijn breed en lang, dus consumenten kunnen zich gegarandeerd aan de verplichte 1,5 meter afstand houden." Bovendien hanteert de bouwmarkt een streng deurbeleid: mensen mogen alleen in hun eentje naar binnen mét een winkelwagen, en moeten wachten tot er genoeg ruimte is ontstaan doordat andere klanten de winkel hebben verlaten.

De bouwmarkt hoopt zo lang mogelijk verantwoord open te kunnen blijven. "Inkopen doen in de bouwmarkt is functioneel in deze tijd. Voor veel klanten zijn onze producten van belang om te kunnen wonen en werken. Zo kunnen zzp'ers in de bouw alleen doorwerken zolang wij open zijn. Mensen met een project in uitvoering laten we niet in de kou staan", aldus De Goede.