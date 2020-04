Gemeente Breda keert in eerste week al ruim 400.000 euro aan acute noodleningen uit

BREDA- De gemeente Breda heeft in de eerste week dat de ‘Noodregeling Covid-19 voor Ondernemers en Organisaties Breda’ beschikbaar was 230 aanvragen gekregen voor een lening van ondernemers die in acute financiële nood verkeren door de Corona-crisis. Inmiddels zijn alle aanvragen opgepakt en hebben al meer dan 100 ondernemers hun geld ontvangen. 70 aanvragen voldeden niet aan de voorwaarden of waren niet volledig en zijn afgekeurd. Zo’n 60 aanvragen zitten nog in de verwerkingsfase.

“We zien dat veel ondernemers en bedrijven proberen te overleven", vertelt wethouder Adank. "Als gemeente hebben we de mogelijkheid ze financieel te ondersteunen en door deze periode heen te helpen. Er is nog steeds ruimte in de noodregeling. Schroom daarom dus niet om contact met ons op te nemen als u hulp kunt gebruiken.”

Toelichting op de regeling

Vrijdag 27 maart 2020 is de gemeentelijke ‘Noodregeling Covid-19 voor Ondernemers en Organisaties Breda’ opengezet. Deze regeling verstrekt een lening van 4000 euro aan mkb’ers die in acute financiële nood zitten i.v.m. de Corona-crisis. De regeling is bedoeld voor bedrijven die gebruik maken van een rijksregeling, maar niet kunnen wachten totdat het geld van die rijksregeling wordt gestort. De meeste Rijksregelingen staan inmiddels ook open, meer informatie hierover is te vinden op https://www.bredabusiness.nl/landelijke-maatregelen.

Meer informatie

Gemeente Breda heeft 1,2 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de ‘Noodregeling Covid-19 voor Ondernemers en Organisaties Breda’. Dit betekent dat er plek is voor 300 leningen. Inmiddels zijn er dus zo’n 100 regelingen uitbetaald en nog 60 in behandeling. De aanvraagperiode staat open tot en met 16 april 2020. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Bredase ondernemers die gebruik willen maken van de noodmaatregelen van de gemeente kunnen hiervoor terecht op: https://www.bredabusiness.nl/lokale-maatregelen