Hornbach kiest voor nog strengere maatregelen in aanloop naar Paasweekend

BREDA – Met het oog op Pasen scherpt Hornbach zijn genomen maatregelen nog verder aan. De bouwmarkt verdubbelt de geldende veiligheidsnorm van 1 bezoeker per 25 m2 naar maximaal 1 bezoeker per 50m2 in de vestigingen. Hornbach roept doe-het-zelvers ook dit paasweekeinde met klem op om alleen en enkel voor noodzakelijke inkopen naar de bouwmarkt te komen.

"De gezondheid en veiligheid van onze medewerkers en klanten is top-prioriteit", benadrukt algemeen directeur Evert de Goede nogmaals. In aanloop naar het paasweekend worden nieuwe maatregelen ingevoerd. De belangrijkste hiervan is de verlaging van het maximumaantal bezoekers. De Goede vervolgt: "Die hebben wij voor onze bouwmarkten, die in Breda is 23000 m2 groot, vastgesteld op maximaal 1 bezoeker per 50m2. Daarmee verdubbelen we de nieuwe veiligheidsnorm van 1 per 25m2. We blijven daarnaast ook monitoren waar klanten zich bevinden om bij te sturen waar nodig. Net als de bezoekers, zal ook het aantal auto's op de parkeerplaats worden gereguleerd. De rij buiten wordt hiermee geminimaliseerd. "

Deurbeleid

Hornbach voert al wekenlang een strikt deurbeleid en gaat ook wat betreft overige corona-maatregelen verder dan het beleid van de Nederlandse overheid en het RIVM. De Goede: "Zo worden te drukke gangpaden afgesloten en door de hele bouwmarkt heen zijn vloerstickers aangebracht, die het consumenten makkelijker maken om de verplichte 1,5 afstand te houden. Buiten zijn handenwas-stations geplaatst en winkelwagens worden na elk gebruik gedesinfecteerd. Bij de kassa's zijn wachtstrepen en schermen aangebracht."

De Goede besluit: "Ik richt mij graag nog even tot consumenten: kom alleen naar de bouwmarkt en enkel voor noodzakelijke inkopen. Volg de instructies van onze medewerkers op en zie je dat het parkeerterrein tijdelijk is afgesloten, kom dan op een rustiger tijdstip terug."