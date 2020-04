Langzaam openen steeds meer Bredase winkels weer de deuren

BREDA - Veel winkels kozen er een paar weken geleden voor om de deuren te sluiten. De maatregelen werden steeds strenger, en de winkels wilden geen risico's nemen. Maar nu duidelijk is dat de intelligente lockdown succes heeft en het dus waarschijnlijk bij de huidige maatregelen blijft, kiezen steeds meer winkels ervoor om de deuren weer te openen.

Bastiaansen Modestad was één van de winkels die drie weken geleden de deuren sloot. Een keuze die met pijn in het hart werd genomen door Geert en Henneke die hun keuze in een video toelichtte. Zij wilden op die manier in deze crisistijd waarbij sociaal contact voorkomen moet worden hun verantwoordelijkheid nemen. Maar vandaag konden de Bavelse ondernemers met goed nieuws komen: de winkel gaat weer open. "we staan, op gepaste afstand, graag weer voor u klaar", laten ze in een video op Facebook weten. De winkel houdt zich uiteraard aan de strenge coronaregels. Er mogen daarom slechts 50 mensen tegelijkertijd aanwezig zijn in de winkel, en zij moeten 1,5e meter afstand van elkaar houden.

Maar ook grotere ketens kiezen ervoor om de deuren weer te openen. Zo maakte de Bristol vandaag bekend dat 57 van de 108 filialen de deuren weer openen. En daar zit het filiaal in Stada Stores in Breda ook bij. Er zijn maatregelen genomen om te zorgen dat iedereen er veilig kan winkelen. Zo zijn er extra hygiënemaatregelen doorgevoerd voor medewerkers, worden de richtlijnen bij de ingang van de winkel door een medewerker aan de klant uitgelegd en zijn de paskamers gesloten. "Door de maatregelen die wij hebben genomen in de filialen, kunnen wij op een verantwoorde manier openblijven voor onze Nederlandse klanten en voor een veilige werkomgeving voor onze medewerkers zorgen", laat een woordvoerder weten.

Hetzelfde geldt voor Van Haren. "Na een tijdelijke sluiting waarin we de tijd hebben genomen om onze winkels te laten voldoen aan de maatregelen van de overheid 'verantwoord winkelen' en de richtlijnen van het RIVM, hebben wij onze winkels heropend. Wel zijn er aangepaste openingstijden", laat de winkel weten op haar website.