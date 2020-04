Pieter Pot start in Breda: een online supermarkt zonder verpakkingen

BREDA - De start-up Pieter Pot van Bredanaar Jouri Schoemaker gaat vandaag van start in Breda. Het bedrijf is gericht op het bezorgen van verpakkingsvrije boodschappen. Mensen krijgen hun producten thuisbezorgd in potten, en de lege potten worden bij de volgende bezorging weer opgehaald. Pieter Pot wordt de eerste dienst ter wereld die op nationale schaal verpakkingsvrije boodschappen bezorgt.

Eigenlijk zou Pieter Pot volgende maand pas gaan uitbreiden naar heel Nederland. Maar waar veel bedrijven nu stilliggen, is het bij de bezorging van boodschappen juist drukker dan ooit. Daarom wil Pieter Pot zo snel mogelijk starten met het thuisbezorgen van verpakkingsvrije boodschappen door heel Nederland. "Door overal verpakkingsvrije boodschappen aan huis te bezorgen, speelt Pieter Pot op nationaal niveau een rol bij het verlichting bieden aan de nieuwe uitdagingen die het virus opwerpt", laat het bedrijf weten.

Vanaf vandaag wordt de uitrol geleidelijk verspreidt. Pieter Pot zal de ene na de andere stad 'unlocken' nadat het bedrijf succesvol van start ging in Rotterdam. De regio's die het zwaarst getroffen zijn door Coronavirus komen vooraan te staan op de wachtlijst. "Zo wil de sociale onderneming een steentje bijdragen, het wordt een stuk makkelijker om thuis te blijven," aldus Jouri. Breda zal de eerste stad zijn die Pieter Pot unlockt op dinsdag. Diezelfde dag volgen Tilburg en Den Bosch.

Pieter Pot

Oprichters Jouri Schoemaker (29) en Martijn Bijmolt (27) merkten in 2019 dat ze duurzame keuzes wilden maken, maar ook vonden dat dat niet te veel moeite moest kosten. Volgens hen is dat de reden dat de meeste verpakkingsvrije winkels in Nederland het tot nu toe niet redden: "Het kost de gemiddelde consument te veel energie", zegt Schoemaker. De wens om de duurzame keuze gemakkelijker te maken en de groeiende vraag naar online bezorgdiensten waren de aanleiding om het anders aan te pakken. "Door te bezorgen, hoeft niemand te sjouwen met potten en kan het assortiment veel groter dan in fysieke verpakkingsvrije winkels."

Pieter Pot is de eerste online supermarkt die verpakkingsvrij boodschappen bezorgt, door producten in glazen weckpotten te verpakken ('verpot') en deze bij consumenten ('potters') thuis te (laten) bezorgen. Lege potten worden weer mee teruggenomen om te wassen en opnieuw te vullen; een circulair proces.

Verdubbeling wachtlijst sinds virusuitbraak

Jouri en Martijn begonnen in maart 2019 vanaf de zolderkamer, haalden eind 2019 een half miljoen euro op met onder andere een verdubbeling van het streefbedrag door een crowdfundingcampagne. Door de uitbraak van het coronavirus zien ze nu, ruim een jaar later, een enorme stijging in de behoefte naar hun dienst: de wachtlijst is verdubbeld naar meer dan 6500 consumenten en groeit nog steeds dagelijks.



Daarnaast biedt Pieter Pot de mogelijkheid om als consument een 'potje support' aan te schaffen bij het bestellen van de boodschappen. Dit potje support gaat echter niet naar de klant zelf, maar gaat naar hulpbehoevenden: ouderen, voedselbanken en zorgverleners. Pieter Pot zorgt voor de samenwerking met de instanties en het bezorgen van de potten.