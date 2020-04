Gloednieuwe appartementen en winkels aan de Belcrumweg: gemeente is positief over plannen

BREDA - Lunee Vastgoed BV heeft grootse plannen voor de Belcrumweg 5, 7 en 9. Op die plek staat nu de Aldi, Jumbo, een parkeerplaats en een tankstation. Maar als het aan de projectontwikkelaar ligt komt er een compleet nieuw complex met twee supermarkten waarboven koop- en huurappartementen zijn gevestigd. En dat ziet de gemeente wel zitten. Het college is positief over de initiatiefplannen.

Het Havenkwartier is volop in ontwikkeling. Het gebied wordt omgevormd van bedrijventerrein tot unieke, stedelijke gemengde woonwijk. Daarbij is het de bedoeling dat verschillende woonvormen worden gecombineerd, maar dat er ook ruimte is voor bedrijven, voorzieningen, cultuur en leisure. Voor de transformatie van het gebied werkt de gemeente samen met onder andere eigenaren, maatschappelijke instellingen, ontwikkelaars, corporaties, burgers en beleggers. Eén van hen is Lunee Vastgoed. Zij willen de huidige bebouwing op de Belcrumweg 5, 7 en 9 slopen om daar plaats te maken voor ene hoogwaardig nieuw complex.

In het voorstel van Lunee vastgoed BV komen er op de begane grond twee supermarkten. De appartementen zijn verdeeld over de verdiepingen boven de supermarkten. De appartementen worden een mix van koop- en huurappartementen. Er komen inpandige parkeerplaatsen voor de winkels en de appartementen. En daar is de gemeente positief over. "Het voorstel van Lunee Vastgoed BV voor deze locatie sluit in principe aan op onze ambities voor het Havenkwartier op het gebied van stedenbouw, wonen en het upgraden van een buurtwinkelcentrum, zoals we die hebben vastgelegd in het gebiedsperspectief Havenkwartier", legt wethouder Paul de Beer uit. "We kunnen het voorstel in overleg uitwerken tot een meer passend en haalbaar plan. Hiermee zetten we een belangrijke stap in de ontwikkeling van het Havenkwartier naar een dynamische, grootstedelijk gemende stadswijk op deze plek."

Er is nog geen sprake van goedkeuring van een ontwerp. Daartoe moeten nog diverse vragen worden beantwoord en zaken worden uitgezocht. De omvang van het plan en de relatie met de omgeving zijn belangrijke discussiepunten. Als de initiatiefnemer de herontwikkeling wil vervolgen, dan zal op basis van een intentieovereenkomst met de gemeente een haalbaarheidsonderzoek worden uitgevoerd.