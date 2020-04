Horecazaak Yoghurt Barn wordt als eerste van Nederland 'klimaatpositief'

BREDA - Yoghurt Barn gaat een nieuwe stap zetten in duurzaam ondernemen. De horecaketen lanceert morgen een nieuwe duurzaamheidsstrategie waardoor de keten 'klimaatpositief' wordt. Dat betekent concreet dat er méér broeikasgassen worden opgeslagen dan er worden uitgestoten en dat iedere gast die Yoghurt Barn bezoekt dus bijdraagt aan een beter klimaat. En dat is uniek in Nederland. De horecazaak hoopt een voorbeeld te kunnen zijn voor andere ondernemers.

Morgen is het de 50e keer dat Earth Day wordt gehouden. Een mooi moment voor Yoghurt Barn om een nieuwe duurzaamheidsstrategie te lanceren. En die is bijzonder, want de keten wordt klimaatpositief. Dat betekent dat elke gast vanaf nu een positieve impact heeft op het klimaat.



Yoghurt Barn bestaat nu 8 jaar en telt inmiddels 13 vestigingen waarvan 1 in Breda. Duurzaamheid heeft bij de keten altijd centraal gestaan. Oprichter van de Yoghurt Barn, Wouter Staal, zegt hierover: "Door onderzoek te doen, kwam ik erachter dat er wereldwijd maar een handjevol bedrijven is dat CO2-neutraal opereert. Omdat er nu actie nodig is om het klimaat te redden, zijn het Wereld Natuur Fonds (WWF) en de VN bezig met richtlijnen die verder gaan dan klimaatneutraal opereren. Dit inspireerde ons om dezelfde ambitie uit te spreken. We geloven dat er juist nu, in deze onzekere tijden, een ander soort ondernemer moet opstaan voor wie duurzaamheid en gezondheid de basis vormt. Wij zetten die stap dus nu al. Zodra de deuren van onze Barns weer openen, draagt elke gast die ons bezoekt daarom bij aan een beter klimaat."

Hoe?

Yoghurt Barn is haar volledige CO2-voetafdruk in kaart gaan brengen. Daardoor konden maatregelen gedetailleerd worden uitgewerkt. Dat heeft er bijvoorbeeld toe geleid dat het bedrijf is overgestapt op andere disposables, waardoor 80% van de uitstoot op dat onderdeel wordt bespaard. Ter illustratie: één nieuwe to-go beker stoot geen 14, maar nog slechts 3 gram CO2 uit. Daarnaast neemt Yoghurt Barn 100% duurzaam opgewekte stroom af. Op verschillende panden worden zonnepanelen geplaatst en andere panden zullen spoedig volgen.



Het restant aan uitstoot compenseert de formule met 110% via herbebossingsprojecten van stichting Trees for All. Daarmee wordt Yoghurt Barn niet klimaatneutraal, maar zelfs klimaatpositief. Dit betekent concreet dat er méér broeikasgassen worden opgeslagen dan er worden uitgestoten en dat heeft direct een positief effect op het klimaat. "We hebben hiermee de primeur in Nederland. Niet alleen binnen de horeca, maar waarschijnlijk zelfs voor alle sectoren wereldwijd", zegt Staal. Yoghurt Barn hoopt hiermee andere organisaties te inspireren om haar voorbeeld te volgen.