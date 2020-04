Flinke steun voor Bredase horeca: brouwerijen en pandeigenaren gaan 2/3e van de huren betalen

BREDA - Verschillende Bredase partners hebben vandaag de handen ineen geslagen om de Bredase horeca te helpen. Brouwerij AB InBev en een aantal grote pandeigenaren gaan voor de maanden april en mei 2/3e van de huren betalen. Dat betekent dat horecaondernemers die bij hen huren voor die maanden slechts 1/3e van hun huur hoeven te betalen. De afspraak is vastgelegd in het 'Convenant ketensolidariteit’. En de hoop is dat veel andere pandeigenaren zich er ook bij aansluiten.

De coronacrisis raakte de horeca in Breda enorm hard. Door de verplichte sluiting, zijn de omzetten van de horecabedrijven richting nul gegaan. Gezonde bedrijven die voor de crisis alles prima op orde hadden, verkeren nu als gevolg van de landelijke noodmaatregelen in verband met het Covid-19 virus in grote problemen en onzekerheid. Wethouder Boaz Adank is dan ook enorm blij met de gemaakte afspraken.

“Onder voorzitterschap van de burgemeester hebben we in soms scherpe gesprekken kunnen komen tot deze afspraken. In onzekere tijden als deze wordt het des te meer duidelijk dat samenwerken zoveel meer brengt. Sterker nog, zonder dat te doen red je het gewoonweg niet. Ontzettend goed dat we als ketenpartners in de horeca in Breda al heel snel met elkaar om tafel zijn gegaan om te bedenken hoe we samen de klappen op kunnen vangen." Hij hoopt dat veel andere partners de intentieovereenkomst ook ondertekenen. "Helaas moeten we tegelijkertijd constateren dat er ook nog pandeigenaren zijn die niet over hun eigen schaduw heen kunnen stappen. Ik hoop dat ze met deze afspraak in de hand wel het goede willen doen en samen de schouders eronder willen zetten.“

Ook Johan de Vos, vice-voorzitter KHN Breda is blij met de gemaakte afspraken. “We laten door middel van deze overeenkomst zien dat we het in Breda echt samen doen. Deze uitzonderlijke tijd vraagt het uiterste van alle partijen om er met elkaar uit te komen. Dan is het mooi om te zien dat Breda als eerste stad in Nederland hierin de eerste grote stap heeft gezet mét elkaar. Zo kunnen we hopelijk ook een richtlijn bieden voor alle andere zaken die spelen. Het is en blijft een feit dat we deze crisis alleen overleven als we het samen doen en samen blijven doen. Laat dit een mooie start zijn daarvan. “

De afspraken gelden voor nu voor april en mei. Dat is vooralsnog de periode waarin de horeca verplicht gesloten of beperkt open is. Begin mei zal hier vervolgens met elkaar over worden geëvalueerd en kan de periode waarin de huren worden verlaagd dus verlengd worden.

De volgende partijen in gemeente Breda tekenden de overeenkomst:

• Horecaondernemers: Koninklijke Horeca Nederland (Breda)

• Brouwerij: AB InBev.

• Pandeigenaren: Maas-Jacobs Vastgoed, I.P.L. Mermans, van Tooren Vastgoed

Met aanvullende steunverklaringen van ABN Amro Breda en Rabobank Breda.