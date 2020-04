Verkoop van 56 appartementen aan Stationslaan van start

BREDA - Gebiedsontwikkelaar AM is gestart met de verkoop van 56 appartementen in het noordelijk gelegen deel van de Drie Hoefijzers. Deze koopappartementen zijn onderdeel van het markante gebouw Hendric, dat ook 68 huurappartementen omvat, en zijn te vinden tegenover de Faam.

De verkoop van de appartementen is een nieuwe stap in de ontwikkeling van de Drie Hoefijzers. Dit voormalige brouwerijterrein wordt in een jarenlang proces getransformeerd tot een bruisend leefgebied. Drie Hoefijzers bestaat uit twee deelgebieden: het zuidelijke deel, rondom het Ceresplein en de Oranjesingel, is opgeleverd en bewoond. Het noordelijke deel, het gebied aan de Stationslaan, is volop in ontwikkeling en bestaat uit verschillende deelgebieden met appartementen en woningen. Het appartementengebouw Hendric is gesitueerd tegenover De Faam en op de kruising van de Stationslaan en Terheijdenstraat.

Hendric, genoemd naar Hendric van den Corput, oprichter van de brouwerij in 1538, is een appartementengebouw met 56 koop- en 68 vrije sector huurappartementen van zes tot tien verdiepingen rondom een groene binnentuin, de Grand Court. In het ontwerp van het gebouw is een aantal schuin weglopende gevellijnen toegepast, die het gebouw een eigentijdse aanblik geven.

Prijzen

Het woningaanbod bestaat uit verschillende woningtypes, waarbij de grootte varieert van circa 74 m2 tot ruim 160 m2. Prijzen zijn vanaf 276.000 euro tot en met 575.000 euro. Voor elke woning is er een eigen berging en parkeerplaats in de parkeergarage onder het gebouw. De appartementen in Hendric zijn goed geïsoleerd, duurzaam en toekomstbestendig. Alle woningen in Drie Hoefijzers worden aangesloten op een duurzaam stadsverwarmingsysteem van Ennatuurlijk. Alle appartementen beschikken over vloerverwarming en op het dak zijn zonnepanelen geïnstalleerd.

De bouw is in handen van BAM Wonen en deze start naar verwachting na de zomervakantie.