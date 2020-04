Al 10.000 handtekeningen voor petitie voor noodfonds: 'Horeca gaat anderhalvemeter-economie niet overleven'

BREDA - De petitie voor een noodfonds voor de horeca kan rekenen op veel steun. Dinsdagochtend werd de grens van 10.000 handtekeningen overschreden. De initiatiefnemers, waar pandeigenaar Laurens Meyer er één van is, pleiten voor een noodfonds voor de horeca. Volgens hen is de huidige steun vanuit de overheid totaal niet toereikend.

Er vallen harde klappen in de horeca. Waar veel branches nog wel potentie zien in de anderhalvemetereconomie waar Mark Rutte op hamert, is dat bij de horeca totaal niet het geval. Kroegen, clubs en kleine restaurants kunnen de afstand van hun klanten niet groot genoeg maken. En als het wel kan, zijn de problemen nog steeds groot. Drukte en dicht bij elkaar zijn is voor cafés immers een belangrijk deel van de sfeer. Bovendien is opengaan voor een handjevol klanten totaal niet rendabel. De horeca moet dus gesteund worden, stellen de initiatiefnemers in hun petitie.

Regelingen

Momenteel kan de horeca, net als alle andere branches, rekenen op steun via de NOW. Dat is de opvolger van de werktijdverkorting. Maar aan de NOW-regeling zitten flinke haken en ogen, wordt uitgelegd in de petitie. Want bij de oude werktijdverkorting hoefden de werkgevers géén loonkosten te betalen. De volledige 100 procent van de loonkosten worden door de werktijdverkorting opgevangen. Bij de NOW is dat iets minder, namelijk 90 procent. Maar die 90 procent wordt in de realiteit niet gehaald, stellen de horecaondernemers. In het meest gunstige geval draaien horecaondernemers nog steeds voor 36 procent van de loonkosten op. "De ondernemers zitten gevangen in de NOW en worden gedwongen in te teren op hun spaarcenten."

De initiatiefnemers, die inmiddels al kunnen rekenen op steun van 10.000 Nederlanders, zijn boos over het afschaffen van de werktijdverkorting en op de loze beloftes van minister Koolmees. "Klopt het dat bij de werktijdverkorting de loonkosten voor ondernemers 0 euro waren en bij de NOW minimaal 36% zijn? Waarom zegt minister Koolmees 90% als dit niet klopt?", zijn dan ook twee van de vragen die ze in de Tweede Kamer willen stellen. Om als burgerinitiatief het onderwerp op de agenda van de Tweede Kamer te zetten, zijn in totaal 40.000 handtekeningen nodig.

Zie hier de advertentie die vandaag paginagroot in @FDNyenrode staat. Wij blijven vragen stellen tot er antwoorden komen! Ga ook naar https://t.co/NDHvnxoPXb en teken de petitie. #Horecazorg pic.twitter.com/wT9QQD75gN — Horecazorg (@horecazorg) April 21, 2020

Noodfonds

De initiatiefnemers willen dat de overheid de horeca effectiever gaat steunen. Ze pleiten daarom voor een noodfonds voor de horeca. Als dat er niet komt, dreigen er 400.000 mensen op straat te komen staan, stellen zij. Want de horeca kan in de anderhalvemetereconomie niet overleden."Geen enkele horecaonderneming kan zich permitteren dat de capaciteit 40-50% kleiner wordt met praktisch dezelfde kosten. De 1,5 meter economie is als watertrappelen met als enig uitzicht verdrinking. De één wat sneller dan de ander maar uiteindelijk leidt het tot massale faillissementen", schrijft Horecazorg op haar website. "Er moet een noodfonds komen voor de grootste werkgever van Nederland, om te voorkomen dat 400.000 mensen op straat komen te staan."

Meyer

Laurens Meyer heeft veel horeca-zaken in heel Nederland. Zo heeft Meyer, uit Etten-Leur, alleen al in Breda meer dan tien horeca-zaken. Hij is onder ander eigenaar van Moeke, Zeezicht, De Vulling, Bruxelles, Boerke Verschuren en Kahuna. De horecaondernemers brengen hun standpunten via de website www.horecazorg.nl naar buiten. Bovendien plaatsen ze sinds zaterdag iedere dag een paginagrote advertentie in het FD.

Breda

In Breda werken horecaondernemers, pandeigenaren, brouwerijen, banken en gemeente samen om de horeca te helpen. Daarvoor werd het convenant ketensolidariteit ondertekent. Dat houdt in dat alle partners in de keten samen de klappen van de crisis opvangen. Brouwerijen, pandeigenaren en horecaonernemers gaan voor de maanden april en mei 1/3e van de huren betalen. De overeenkomst is uniek in Nederland en werd al door diverse partners ondertekend.