Exploitant T-huis trekt deur achter zich dicht: 'Mijn toekomst ligt elders'

BREDA - 18 jaar lang was Marike Schellekens de exploitant van het T Huis in het Valkenberg. Maar daar komt vanaf nu een einde aan. Ze trekt de deur achter zich dicht, laat ze weten via de Facebook-pagina van 't T huis.

"Beste Iedereen, het is langere tijd stil geweest rondom 't T Huis maar vanaf vandaag kan ik jullie melden dat dit de laatste foto van het prachtige uitzicht vanuit' t T Huis van mijn hand op deze pagina gaat zijn", begint ze haar bericht. "In goed overleg en wederzijds welbevinden is de huurovereenkomst beëindigd en ligt mijn toekomst vanaf nu elders."

"Ik wil uit de grond van mijn hart iedereen danken die van 't T Huis zo een bijzondere plek hebben gemaakt. De gasten voorop gesteld, want zonder gasten geen horeca. Dank aan iedereen die bij mij op de loonlijst heeft gestaan, leveranciers, muzikanten, mensen achter de schermen (grafisch ontwerper, accountant, sparringspartners... ), familie, vrienden, iedereen die de afgelopen 18 jaar mij een onvergetelijke tijd hebben bezorgd. Ik heb het met veel liefde en plezier gedaan, maar het pad naar het nieuwe lonkt. Nogmaals dank aan iedereen, sommigen in het bijzonder, het gaat jullie allemaal goed!!!! Lieve groet, Marike."

T huis

Schellekens deed in 1995 mee aan de openbare inschrijving voor ondernemers van de gemeente Breda, omdat de gemeente graag een onderneming wilde in het park. Samen met haar compagnon deed Schellekens toen mee. Haar plan werd als winnend uitgekozen. Het T Huis werd ontworpen door architect John Körmeling en gebouwd dankzij een investering van Pierre de Jonge.