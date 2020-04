Betaalbare woningen blijven schaars in Breda: slechts 1 op de 10 kost minder dan 250.000 euro

BREDA - Veel woningzoekenden hopen dat de huidige crisis een positief effect zal hebben op de huizenmarkt. Maar dat was de eerste drie maanden van het jaar zeker nog niet het geval. Er zijn juist relatief veel woningen verkocht in Breda in het eerste kwartaal van 2020. Daarbij blijft vooral de druk op het goedkopere woningsegment hoog: slechts één op de tien woningen in Breda wordt aangeboden voor minder dan 250.000 euro.

De betaalbare woningen drogen steeds verder op in Breda. In het eerste kwartaal van 2020 konden modale huishoudens slechts kiezen uit één van elke tien aangeboden woningen. Dit blijkt uit de vandaag verschenen kwartaalrapportage Sprekende Cijfers Woningmarkten Q1 2020 van Van der Sande Makelaars (partner in Dynamis).



Prijsstijgingen

De oorzaak voor het gebrek aan betaalbaar aanbod ligt deels in de enorme prijsstijgingen in de gemeente Breda. Door stijgende prijzen verschuift veel aanbod naar hogere prijsklassen. In het afgelopen jaar zijn woningen maar liefst 10 procent duurder geworden. Dat betekent een prijstoename van 275 euro per vierkante meter. Met een meterprijs van 3.175 euro blijft Breda de duurste stad buiten de Randstad.



Verkopen blijven op peil

Normaliter worden de eerste maanden van een jaar gekenmerkt door een terugval van de verkoopcijfers, maar niet in het eerste kwartaal van 2020. Met bijna 700 transacties in Breda is een vergelijkbaar aantal woningen verkocht als in de laatste drie maanden van het voorgaande jaar. Woningzoekers hebben zich de eerste drie maanden van het jaar dus nog niet laten afschrikken door het coronavirus, dat eind februari ook Nederland bereikte.