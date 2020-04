Forse toename van verkeersboetes in Breda: Van parkeren in een groenstrook tot brommer rijden zonder helm

BREDA - Het aantal boetes dat Bredase boa's afgelopen jaar hebben uitgeschreven is fors toegenomen. Ten opzichte van 2018 schreven boa's ruimt twee keer zoveel boetes uit: namelijk 11.700. Het gaat dan onder andere om boetes voor parkeren in een groenstrook, fietsen in een voetgangersgebied of brommer rijden zonder helm. Ook het aantal boetes voor niet betalen in een betaald parkeren gebied nam toe: van 31.000 naar 46.000.

Bredase boa's schreven afgelopen jaar fors meer boetes uit dan de jaren ervoor. Dat blijkt uit cijfers die wethouder Bos heeft gedeeld met de gemeenteraad. In 2017 waren dat er 2900, in 2018 4800 en in 2019 11700. Die toename komt onder andere doordat inwoners de boa's beter weten te bereiken, stelt wethouder Bos. Ook worden de boa's veel ingezet in gebieden en straten waar foutparkeren voor grote problemen zorgt, zoals rond scholen en sportclubs en aan de Beverweg, Tramsingel en Slingerweg. Daarnaast zijn boa's in 2019 ook ingezet in het uitgaansgebied en bij thuiswedstrijden van NAC.

De boetes die de boa's uitschrijven gaan over zaken als parkeren in de groenstrook, op de stoep of ten onrechte staan op een invaliden parkeerplek. Maar ook zaken zoals het rijden op een brommer zonder helm, het fietsen in een voetgangersdomein of het stilstaan in gebied met een stopverbod.

Betaald parkeren

Ook het aantal boetes voor niet betalen in een gebied waar betaald parkeren wel verplicht is nam toe. Namelijk van 31.000 naar 46.000. Dit komt volgens de wethouder onder andere omdat het aantal gebieden waar betaald parkeren verplicht is, is uitgebreid.

Fietsen

Het aantal verwijderde fietsen in de gemeente Breda is weinig veranderd ten opzichte van 2018. En vergeleken met 2017 is het aantal verwijderde fietsen laag. Toen waren het er namelijk 7200. In 2018 waren het er 6300 en in 2019 6400. De meeste fietsen werden verwijderd bij het station en in het centrum van de stad.