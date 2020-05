Bredanaars krijgen meer tijd om parkeerboetes te betalen

BREDA - De gemeente is bezig om de betalingstermijn voor parkeerboetes in Breda te verlengen. Wie nu een boete krijgt thuisgestuurd na controle door een scanauto heeft twee weken om deze te betalen. Dat wordt straks vier weken. Sinds de scanauto in Breda rijdt, kan de gemeente veel effectiever geparkeerde auto's controleren en boetes uitschrijven.

Toen de scanauto's in januari werden geïntroduceerd in Breda had het systeem last van wat kinderziektes. Zo kregen mensen onterechte boetes doordat sommige straten verkeerd in het systeem stonden. Ook kregen sommige Bredanaars een boete thuis terwijl ze terecht op een invalideparkeerplek stonden geparkeerd. Om bezwaar te maken tegen een boete moesten mensen contact opnemen met Belastingsamenwerking West-Brabant. Maar die was bijzonder slecht bereikbaar, kaartte de SP aan bij het college. Dat probleem is inmiddels opgelost, verzekert het college de SP in de antwoorden op die vragen. "Ook de BWB heeft haar manier van werken moeten aanpassen op de huidige situatie. Iedereen moest ineens thuis werken en niet alle systemen waren daar op voorbereid. Om bereikbaar te blijven is het de eerste 1,5 week na de invoering van de maatregelen uitsluitend mogelijk geweest om online een contactverzoek in te dienen. In die 1,5 week heeft de BWB telefonische toegang gerealiseerd en is daarmee weer telefonisch bereikbaar zoals iedereen gewend was."

Bovendien worden er inmiddels een stuk minder onterechte boetes uitgeschreven, omdat de kinderziektes uit het systeem zijn gehaald. Wel benadrukt de gemeente dat het mensenwerk blijft, dus dat fouten altijd kunnen blijven voorkomen. "We doen er alles aan om de mensen scherp te houden en de kaders zo duidelijk mogelijk. Mocht er desondanks op onterechte gronden een naheffing worden opgelegd, is voor die situaties de bezwaar en beroepsprocedure de aangewezen route voor mensen om te bewandelen"

Betalingstermijn

Wat wel nog veranderd zal worden aan het huidige systeem is de betalingstermijn. Die is, zoals de SP aankaartte, relatief kort. Boetes moeten namelijk binnen 2 weken worden betaald. De partij wilde graag dat die betalingstermijn opgerekt zou worden. En dat gaat gebeuren. "Wij zijn in overleg met het betalingssysteem Cannock Chase om de betalingstermijn op te rekken. Het voornemen is deze op te rekken tot 4 weken. Zo heeft de ontvanger van de boete meer tijd om te betalen en eventuele salarisbetalingen af te wachten voor men overgaat tot betalen."

Scanauto's

De scanauto's rijden sinds 20 januari door Breda. En dat maakte de controles een stuk effectiever. Een handhaver op straat scant namelijk zo'n 65 auto's per uur. Een scanauto scant er in dezelfde tijd zo'n 1200.