Mooie donatie: Honderden 'ontspanningspakketjes' voor het Amphia en ambulancemedewerkers

BREDA - Het begon met 500 'ontspanningspakketjes' voor het Amphia. Later kwamen daar 650 pakketjes bij voor de ambulancemedewerkers uit de regio. En vervolgens ook nog 450 pakketjes voor de GGD. Maik Lipsius geeft eerlijk toe dat de doneeractie een stuk groter is geworden dan hij van te voren had verwacht. Maar dat weerhoudt hem er niet van om samen met een team vrijwilligers alle pakketjes te maken en te doneren. "Ik vind het super dat het balletje zo is gaan rollen. We willen alle zorgmedewerkers graag wat ontspanning bieden met deze pakketjes. Dat verdienen ze!"

Maik Lipsius is samen met zijn partner Marian van der Heijde al jaren eigenaar van Permsal Magnesium, een leverancier van magnesiumproducten. "Magnesium is een natuurproduct waar je enorm van opknapt. Met onze olies, gels en voetenbaden kun je je lichaam via je huid verrijken met magnesium", legt hij uit. En naast dat zij producten leveren, openden ze in februari ook SenseCity aan de Ginnekenweg in Breda. Een plek waar Bredanaars tot rust kunnen komen én nieuwe energie kunnen krijgen. Maar slechts enkele weken na de officiële opening, moesten Maik en Marian de zaak door de coronamaatregelen alweer sluiten. "Ja, dat was natuurlijk enorm zuur. Negentig procent van wat we doen, was niet meer toegestaan. En dat terwijl we net geopend waren."

Toch wilde het stel niet bij de pakken neer gaan zitten. Doordat alle praktijken dicht waren, konden ze hun magnesiumproducten niet meer aan andere locaties leveren. Voor hen genoeg reden om de producten aan te bieden aan mensen die het goed kunnen gebruiken: zorgmedewerkers. "Onze producten helpen mensen ontspannen. En dat is precies wat we de zorgmedewerkers gunnen. Zij maken immers lange en heftige dagen. Juist zij kunnen wel wat extra rust en energie gebruiken." Maik besloot daarom Vrienden van Amphia te bellen met het voorstel om 'ontspanningspakketjes' te doneren. En dat aanbod werd met open armen ontvangen. "We hebben 500 pakketjes gemaakt en naar het Amphia gebracht. In zo'n pakketje zit onder andere magnesiumolie, een zakje kristallen en een waardebon om te floaten."

Ambulances

Maar bij de donatie aan het Amphia hield de actie van Maik en Marian nog niet op. Via een klant kwamen ze op het idee om ook ambulancemedewerkers een hart onder de riem te steken. En om een donatie aan de GGD te doen. Zo moesten er nóg eens 1100 pakketjes worden gemaakt. Na vele uren werken, waarbij de twee gelukkig hulp kregen van veel enthousiaste vrijwilligers, konden de pakketjes aan de ambulancemedewerkers vandaag overhandigd worden. "Ik vind het super leuk dat we dit kunnen doen en dat er zoveel mensen op zijn gestaan om ons vrijwillig te komen helpen." En dat het gebaar gewaardeerd wordt door de zorgmedewerkers, merkte Maik meteen. Want gisteren kwam de eerste medewerker van het Amphia al langs om gebruik te maken van de tegoedbon voor het floaten. "Super. We gunnen de zorgmedewerkers het enorm om even lekker te ontspannen."