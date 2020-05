Laurens Meyer: 'Open terrassen zijn geen oplossing'

BREDA - Premier Rutte houdt vanavond een persconferentie waarin hij waarschijnlijk nieuwe versoepelingen van de maatregelen aan zal kondigen. Eén versoepeling die wordt verwacht is het heropenen van de terrassen per 1 juni. Maar voor kroegbaas Laurens Meyer is dat niet genoeg. Hij zat gisterenavond aan tafel bij de talkshow van Beau op uit te leggen wat het grote probleem is voor horecaondernemers.

Voor veel Bredanaars klinkt het waarschijnlijk als muziek in de oren: mogelijk mogen op 1 juni de terrassen weer open. Dat zou betekenen dat Bredanaars na 2,5 maand eindelijk weer kunnen genieten van een drankje op het terras. Maar voor veel horecaondernemers is het totaal geen oplossing van het probleem, stelt Meyer. Zelf heeft hij ruim tien horecazaken in Breda. "Heel veel horeca-gelegenheden hebben geen of een klein terras. En voor degenen die wel een terras hebben, is het onduidelijk wat daar de capaciteit van zal zijn", legt hij uit aan tafel bij Beau van Erven Dorens. Want als er op terrassen ook anderhalve meter afstand moet worden gehouden, kunnen er veel minder klanten geholpen worden. "Bovendien moet je voorstellen dat het drie dagen mooi weer wordt, dus dat je daar je inkopen op baseert. Maar als het weer dan tegenvalt, blijven je terrassen leeg. Dan kun je dus alles weggooien."

Noodkreet

Laurens Meyer dreigt zijn horecazaken 1 juni helemaal open te gooien, wanneer het kabinet niet met meer steun voor de ondernemers komt. Premier Mark Rutte noemde die oproep van Meyer een 'noodkreet'. Maar Meyer legde aan Beau uit dat zijn uitspraak niet alleen een symbolische noodkreet is. Hij wil zijn plan doorzetten als er niet meer steun komt. Meyer is boos op de loze beloftes van de overheid. Horecazaken moesten in één klap dicht, maar zouden negentig procent van de loonkosten vergoed krijgen en steun krijgen voor de vaste lasten. Dat is volgens Meyer niet gebeurd. Horecaondernemers krijgen zo'n zestig procent van de loonkosten vergoed, en draaien dus zelf nog voor 40 procent van de lonen op. Verder is de steun voor de vaste lasten nihil. Verder stapelen de schulden zich op. Want horecaondernemers kregen wel uitstel van betaling, maar uitzicht op het terug kunnen betalen van die schulden is er niet.

Op de vraag van Beau van Erven Dorens of Meyer er slapeloze nachten van heeft, antwoordde Meyer bevestigend. "Wat ik in 35 jaar heb opgebouwd, gaat nu in een paar maanden naar de knoppen."