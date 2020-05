Golden Tulip Breda opent weer voor diners en overnachtingen

BREDA - Het hotel Golden Tulip Keyser in Breda lanceert vandaag nieuwe 'eat and sleep arrangementen'. Wekenlang was het restaurant van het hotel gesloten, omdat de animo door de coronamaatregelen nihil was. Maar nu de regels wat worden versoepeld en het advies om thuis te blijven vervalt, hoopt Golden Tulip vanaf 14 mei weer nieuwe gasten te ontvangen. "Daarbij mikken we juist ook op Bredanaars. Zij zitten al weken thuis, en kunnen bij ons genieten van een welverdiend diner en een nachtje weg."

Voor het Golden Tulip Keyser Hotel aan de Keizerstraat in Breda waren de afgelopen weken moeilijk. Hotels hadden één geluk: zij mochten nog wél open blijven. Maar heel veel nut had dat niet. "Annuleringen stroomden bij ons binnen", legt woordvoerder Martine van der Linden uit. Veel hotels kozen er daarom voor om toch te sluiten, ook al was dat niet verplicht. "Dat hebben wij niet gedaan. Wij bleven open voor de gasten die wel wilden komen, zoals zakelijke gasten. Maar dat waren er uiteraard niet veel. Wel sloten wij ons restaurant."

Het restaurant open houden was voor Golden Tulip niet haalbaar. En bovendien had het sluiten van het restaurant ook een voordeel: er konden veel klusjes geklaard worden. "We hebben de periode aangegrepen om klussen uit te voeren die we eigenlijk al langer wilden doen. Alles is nu weer spic en span, dus daar zijn we enorm blij mee."

Ruimte

Omdat het kabinet afgelopen woensdag een aantal belangrijke versoepelingen aankondigde, heeft Golden Tulip besloten ook weer volledig open te gaan. Het hotel biedt nu speciale eat and sleep arrangementen aan. Gasten mogen namelijk alleen in het hotel dineren wanneer ze er ook slapen. "We hopen enorm dat Bredanaars weer komen overnachten. Zij zitten natuurlijk al weken thuis, dus we hopen dat we veel mensen even een fijn nachtje weg én een diner kunnen bieden", stelt Van der Linden.

Ruimte voor alle gasten heeft Golden Tulip in ieder geval genoeg. "In het ruime restaurant kan de anderhalve meter afstand goed worden nageleefd, en zodra de limiet is bereikt kunnen we snel vergaderruimtes ombouwen tot restaurantzaal. Die worden immers toch niet gebruikt. Ook zijn we al helemaal voorbereid op het werken met shifts, wanneer dat nodig is. Dus zelfs als alle kamers volgeboekt zijn, kunnen we gepaste afstand bewaren én alle gasten een diner bieden."