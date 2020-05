De 26 bussen van Brabant Expres Reizen staan stil: 'Normaal zijn dit topmaanden'

NOORD-BRABANT – Bijna alle bedrijfstakken hebben op het ogenblik last van de maatregelen rond het COVID- 19 virus. Eén van de branches die in zwaar weer verkeert is het vervoer, zoals Brabant Expres Reizen. De 26 bussen van dit al meer dan 85 jaar bestaande bedrijf staan de hele dag stil te staan in het zonnetje op het terrein van het bedrijf aan de Stoelerij in Zevenbergen.

Bedrijfsleider Vincent van Gool is blij dat zijn bussen gelukkig op eigen terrein staan. Dat betekent dat er tijdelijk geen wegenbelasting of verzekeringsgelden betaalt hoeven te worden. Maar dat is een schrale troost. Want het bedrijf heeft veel last van de crisis. "We hebben er heel veel last van en eigenlijk is de toestand dramatisch. De maanden april, mei en juni zijn normaal gesproken voor ons topmaanden waarin we 50 procent van de jaaromzet draaien en nu nog maar 5 procent".

Meivakantie

Van Gool legt uit dat er in de maand mei veel schoolreisjes worden geboekt, maar dat het er dit jaar niet in zit. "We hebben pas nog een trip gemaakt naar Denemarken met aangepaste bussen." De aanpassingen van de bussen houden onder andere in dat de passagiers alleen in de achteringang in mogen stappen en dat er in de bus zigzagsgewijs linten zijn gespannen zodat mensen op een afstand van anderhalve meter van elkaar zitten. "Dat betekent dus wel dat er in een grote bus met 90 plaatsen er nu maar 21 mensen in kunnen en in een kleine bus, met 50 plekken maar 10".

Annuleringen

De laatste tijd is de administratie van het bedrijf druk bezig geweest om alle omboekingen en annuleringen te verwerken. "We staan dagelijks voor nieuwe uitdagingen en ik bewonder alle medewerkers op kantoor die zich momenteel enorm inzetten om alle vragen te beantwoorden en de omboekingen te verwerken en vol energie doorgaan om de situatie zoals deze nu is, het hoofd te bieden. Ondanks de geadviseerde afstand door onze overheid sta ik dichter bij hen dan ooit". Ook over het begrip van de situatie door de chauffeurs, de reisleiders, de oproepkrachten en het garagepersoneel is Van Gool erg te spreken. Het personeel van de garage zit op het ogenblik niet stil. "Ze zijn druk bezig om de bussen extra te reinigen en hier en daar, indien nodig, wat bij te spuiten".

Toekomst

Brabant Expres Reizen heeft op het ogenblik negen chauffeurs in vaste dienst en daarnaast circa 30 oproepchauffeurs, die nu helaas niet nodig zijn. De busreizen naar Parijs, Londen, musicals, voetbalwedstrijden, pretparken en het vakantiehotel Der Brabander in Winterberg staan even in de ijskast, maar Van Gool heeft goede hoop dat alles weer goed komt op de lange termijn. Over de toekomst in de komende maanden is Van Gool onzeker. "We richten ons vooral op na 1 september maar zijn natuurlijk wel bezig om ideeën die we hebben uit te ontwikkelen."