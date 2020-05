Ook vastgoedeigenaar De Pree Group gaat horecaondernemers helpen met huurverlaging

BREDA - Verhuurder De Pree Group en Bierbrouwerij AB InBev trekken gezamenlijk op om de Bredase horeca een helpende hand toe te reiken. Eerder al ondertekende AB InBev samen met verschillende pandeigenaren een convenant waarmee horecaondernemers konden rekenen op een tijdelijke verlaging van de huurkosten met 66 procent. De Pree Group ondertekende dat covenant niet, maar gaat na 'vruchtbare gesprekken' met AB InBev nu ook horecaondernemers financieel steunen met een forse korting op de huren.

Op 20 april maakten verschillende Bredase partners bekend het Convenant Ketensolidariteit te hebben getekend. Dat convenant moest ervoor zorgen dat de klappen die de horeca krijgt tijdens de coronacrisis door alle partners worden gedragen. Dus niet alleen door de uitbaters, maar ook de pandeigenaren en de brouwerijen. Concreet hield het convenant in dat Brouwerij AB InBev en een aantal grote pandeigenaren samen voor de maanden april en mei 2/3e van de huren betalen. Dat betekent dat horecaondernemers die bij hen huren voor die maanden slechts 1/3e van hun huur hoeven te betalen.

De Pree Group

De Pree Group is een grote eigenaar van horecavastgoed in Breda, maar ondertekende het convenant in eerste instantie niet. "Door onder andere de omvang van de portefeuille van De Pree Group en het vormen van maatregelen voor zowel directe als indirecte horecahuurders was meer tijd nodig om tot goede afspraken te komen", leggen De Pree Group en AB InBev in een gezamenlijk persbericht uit. Maar na 'vruchtbare gesprekken' tussen AB InBev en de Pree Group is het de twee partijen toch gelukt om tot gezamenlijke noodmaatregelen te komen. Daardoor kunnen ook de horecaondernemers die rechtstreeks van De Pree Group huren, rekenen op ondersteuning. De Pree Group geeft bij deze horecahuurders op maatwerk een korting op de huur die kan oplopen tot 50 procent. Zo krijgt de Bredase horeca lucht tijdens de periode waarin ze gedwongen gesloten zijn.