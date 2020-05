Lokale politiek grijpt in nu pinautomaat Bavel verdwijnt: 'Sluiting moet worden opgeschort'

BREDA - De lokale VVD en CDA vinden dat het college in gesprek moet gaan met de Rabobank, nu de bank van plan is de laatste 24-uurs pinautomaat in het dorp te sluiten. De partijen vinden dat een dorp als Bavel een dergelijke voorziening niet kan missen.

Het is een trend in heel Nederland: pinautomaten die verdwijnen en plaatsmaken voor mobiele automaten die bijvoorbeeld in supermarkten te vinden zijn. Die trend is mede ontstaan door de toename van het aantal plofkraken. De pinautomaten in de supermarkten hebben echter één groot nadeel: wanneer de winkel gesloten is kunnen bewoners er niet meer terecht om geld te pinnen. En dat is na eind juni ook in Bavel het geval. Dan verdwijnt de laatste 24-uurs pinautomaat uit het dorp.

De Rabobank informeerde de bewoners van het dorp afgelopen week in een brief over het verdwijnen van de automaat. Dat moet eind juni gebeuren. De dichtstbijzijnde automaat is dan die bij de Burcht.

Als het echter aan de lokale politiek ligt, dan worden de plannen voor de sluiting opgeschort. VVD en CDA willen dat het college snel in actie komt en sluiting tegen gaat. De partijen vinden dat minimaal één 24-uurs pinautomaat een belangrijke voorziening is voor een dorp als Bavel.

Eerder dreigde ook de laatste pinautomaat uit Prinsenbeek te verdwijnen. Toen ging het college succesvol het gesprek aan met de bank. Het college was namelijk van mening dat het dorp minimaal één 24-uurs pinautomaat moest behouden.