Makro en Sligro sluiten per 1 juni weer voor Bredanaars zonder pas

BREDA - Groothandels die hun deuren hebben geopend voor particulieren gaan daar per 1 juni mee stoppen. Dat heeft het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel bekend gemaakt. Dat betekent dat in Breda onder andere de Sligro en de Makro vanaf volgende week niet meer geopend zijn voor Bredanaars zonder pas.

Groothandels zijn in principe alleen toegankelijk voor ondernemers met een pas. Maar vanwege de grote drukte in de supermarkten gingen groothandels zoals de Sligro en de Makro op 19 maart ook open voor consumenten zonder pas. Bredanaars konden er vanaf dat moment terecht om hun dagelijkse boodschappen te doen, en zo nam de druk op supermarkten af.

De druk op de supermarkten nam onder andere toe omdat de horeca moest sluiten. Nu de horeca 1 juni weer open gaat, heeft het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel besloten dat groothandels op die datum weer sluiten voor particulieren.

Het CBL verwacht wel dat het ook in de komende periode drukker blijft dan normaal in de supermarkt, omdat de horeca nog niet op volle kracht kan draaien en omdat veel mensen voorlopig nog thuis werken. "Daarom blijft het belangrijk dat klanten en medewerkers rekening houden met elkaar en elkaar de ruimte gunnen", laat het CBL weten. "De supermarkt biedt voldoende plek aan alle klanten om anderhalve meter afstand te kunnen houden, mits iedereen zijn best doet en ook zelf verantwoordelijkheid neemt."