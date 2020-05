Zaak openen in coronatijd: Yassine en Soulimane durven het aan

BREDA - Het is momenteel een onzekere tijd. Toch besloten Yassine en Soulimane binnenkort de deuren van hun Souk aan de Sint Janstraat te openen. "Veel mensen gaan dit jaar niet op vakantie. Daarom brengen wij met onze producten een stukje Marrakesh naar hen."

Eigenaren Soulimane en Yassine hadden dezelfde droom: een unieke winkel met met mediterrane delicatessen en woonaccessoires geïnspireerd op Marrakesh openen. "Mijn ouders komen uit de regio Marrakesh", legt Yassine uit. "Altijd als we daar op vakantie gingen, stopten we bij die souks. Dat was altijd een hele beleving." Soulimane hielp zijn vader jarenlang in hun Marokkaanse winkel in Breda. "Soulimane wilde ook altijd als zijn eigen winkeltje met tapenades. Hij werkte bij mij en zo raakte we aan de praat over onze gezamenlijke droom, die nu waarheid wordt."

De Souk Breda wordt een plek waar Bredanaars diverse delicatessen, zoals kruiden en thee, en accessoires kunnen halen. "We hebben ons best gedaan om écht sfeer te creëren. "Als je binnenkomt waan je je een beetje in Marrakesh. Het is alsof je een klein reisje maakt." Zelfs de keuze van het pand draagt bij aan het totaalplaatje. "Een zakelijke gebouw past niet bij ons concept. Het monumentale pand aan de Sint Janstraat geeft toch dat stukje extra. Het gezellige straatje met mooie panden draagt bij aan de beleving."

Uitgelezen kans

Veel zaken moeten door de coronacrisis de deuren sluiten. Toch was dit voor Yassine en Soulimane de uitgelezen kans om het concept goed uit te werken. "Dat ik nu een nieuw bedrijf open heeft ook wel een beetje te maken met mijn instelling. Mijn andere onderneming lag ineens volledig stil, maar als een deur dichtgaat, opent er een andere. Ik had 100% aandacht voor het ontwikkelen van het concept. Voor mij was dit de kans om het goed te doen."

"Zeker in deze tijd hebben mensen behoefte aan positieve dingen", beargumenteert Yassine. "Met onze producten kunnen mensen thuis toch een beetje het vakantiegevoel creëren. Bij ons vind je niet de dingen die je ook in de supermarkt kan vinden." Daarnaast kunnen de producten bij Bredanaars thuis bezorgd worden. "Om de drukte in de winkel te verdelen en om een stukje service te verlenen als mensen al kennis hebben gemaakt met het concept, gaan we bezorgen. Helaas kunnen we dat niet meteen in heel Breda doen. We beginnen met de dichtstbijzijnde postcodes."

Opening

Souk Breda opent volgende week zaterdag officieel de deuren, maar door de coronamaatregelen kan dit niet zo groots als het duo wilde. "Natuurlijk hadden we uit willen pakken met een DJ en een feest, maar we zijn al blij met het feit dat we open kunnen gaan." Daarom hebben de eigenaren alles op alles gezet om een goed protocol te ontwikkelen. "Van de gemeente hebben we toestemming gekregen om een terras weg te zetten. Als het dan binnen druk is, kunnen gasten buiten op het terras plaatsnemen. Iedereen krijgt dan een Marokkaans theetje tijdens het wachten. Op die manier hopen we ook daar de sfeer terug te brengen."