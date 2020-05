Bloemen en asperges 'redden' uit de container: het kan via Breda Maakt Mij Blij

BREDA - Verse producten weggooien is zonde, maar door de coronacrisis is het steeds vaker realiteit. Dat kan ook anders, dacht Frank Haagen. Daarom kun je nu via het Instagram account van Breda Maakt Mij Blij witte asperges of een boeket fleurige pioenrozen kopen die anders in de container zouden eindigen.



“In deze bijzondere tijd moeten we ons best doen voor elkaar. Met dit initiatief maken wij niet alleen de boeren blij, we maken hopelijk heel Breda blij!”, aldus Frank Haagen. Begin vorige week plaatste hij een bericht op Instagram waarin hij aangaf de boeren te willen helpen. Daarna stroomden de reacties binnen en afgelopen zaterdag stond hij bij Restaurant de Veestallen om aan een kleine 100 Bredanaren hun bestellingen uit te delen.



Lovende reacties

De actie kon op veel lof rekenen, zo ook van Chantal Leesmans: “Ik ben dol op pioenrozen, dus als mijn aankoop ervoor zorgt dat deze bloemen niet door de versnipperaar gaan, doe ik daar graag aan mee!” De fleurige kraam trok veel bekijks, maar er wordt enkel gewerkt met bestellingen. Haagen legt uit: “Dankzij de bestellingen kunnen wij precies aangeven bij de boer hoeveel pioenen en asperges we nodig hebben. Als we producten overhouden moeten we ze namelijk weggooien en dat is nu net wat we willen voorkomen.”

Meedoen?

Wil jij ook voorkomen dat de bloemen worden versnipperd? Of wil jij dit weekend verse asperges eten? Plaats dan heel eenvoudig voor a.s. vrijdag 12.00 uur je bestelling via het Instagram account van @bredamaaktmijblij. Bestellingen kunnen zaterdag 30 mei tussen 11.00 tot 14.00 uur opgehaald worden bij pick-up point de Veestallen, Speelhuislaan 150 in de Belcrum Breda. Voor 1 kilo geschilde asperges betaal je 10 euro en voor 5 pioenrozen 5 euro.