Niet langer 'proeven van kunst': Taste of Art sluit definitief de deuren

BREDA - Taste of Art sluit de deuren. Dat betekent dat Bredanaren niet langer kunnen 'proeven van de kunst'. Het kunstzinnige concept overleefde de crisis niet.

Vijftien jaar geleden startte het concept 'Proeven van Kunst' in Breda. Inmiddels heette dit de laatste jaren Taste of Art. Bij dit creatieve concept ontwierpen kunstenaars onderborden voor restaurants. In totaal deden zo'n 450 kunstenaars en restaurants mee aan Taste of Art. Ook in diverse Bredase restaurants kon je de kunstzinnige borden tegenkomen.

Crisis

Tijdens de crisis van 2008 verkeerde het bedrijf al in zwaar weer. Maar ze kwamen er uiteindelijk weer bovenop. "De dunnere marges in de horeca en de concurrentie van gekleurd fabrieksporselein maakten het concept toen al lastig." Maar toen afgelopen februari alle porselein-orders uit China terug werden gehaald en de Italiaanse leverancier geen borden meer kon leveren kon Taste of Art het hoofd niet meer boven water houden.

Restanten

Op zaterdagmiddag 6 juni en zondagmiddag 7 juni worden alle restanten van de collectie aan het publiek aangeboden in de Stadsgalerij in Breda. Tres Art zal tegelijkertijd een grote uitverkoop houden van kunstwerken van onder andere Corneille, Terlien, Bakker en vele anderen.