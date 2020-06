Eindelijk weer naar het terras? Ben dan eerlijk: 'Je brengt de ondernemer in de problemen als je liegt'

BREDA - Eindelijk is het zo ver. Vandaag om 12.00 uur mogen de Bredase terrassen weer openen. Wel moet je je aan verschillende regels houden. Zo mag je alleen zonder afstand met meer dan 2 mensen aan één tafel als je een huishouden bent. KHN Breda voorzitter Johan de Vos roept Bredanaars dan ook op om er niet over te liegen. "Dat lijkt misschien grappig, maar je brengt de ondernemer in de problemen."

Vandaag is het na maanden weer mogelijk om in Breda op het terras te zitten. En het belooft druk te worden, aangezien het weer perfect is én het een landelijke vrije dag is.

Wel moet je je aan verschillende regels houden. Zo moet iedereen op het terras plaats nemen aan een tafeltje. Voordat je plaats neemt, moet je bovendien een paar vragen beantwoorden over je gezondheid.

Tweetallen hoeven aan een tafeltje geen afstand te houden, net als mensen uit één huishouden. Ga je met meer dan 2 mensen naar het terras en zijn jullie geen huishouden? Dan moeten jullie 1,5 meter afstand houden van elkaar. Horecaondernemer en voorzitter van de KHN Breda roept Bredanaars op om daar eerlijk over te zijn. "Je zult zien dat spontaan iedereen ineens een huishouden is met elkaar", legt hij uit. "Dat klinkt dan misschien grappig, maar dat is het niet. Je brengt er de horecaondernemer namelijk enorm mee in de problemen. Die is ervoor verantwoordelijk dat de regels worden nageleefd en moet op je kunnen vertrouwen dat je eerlijk bent."

Terrassen

In Breda is meer ruimte gecreëerd voor de terrassen. Als dat niet was gedaan, dan was er vandaag plek geweest voor zo'n 4500 stoelen. Normaal gesproken, dus zonder 1,5 meter afstand, zijn dat er 10.000. Dankzij het terrassenplan dat is opgesteld zijn er vandaag zo'n 6000 stoelen beschikbaar.

