Wie bedenkt de naam voor de nieuwe winkel in de Houtmarkt?

BREDA - 'Winkel zoekt naam!' Met die kreet vraagt de gemeente Breda haar inwoners om een pakkende en aansprekende naam te bedenken voor de nieuwe, circulaire winkel in de Houtmarkt.

Vanaf half september opent de winkel haar deuren en kun je unieke items op de kop tikken, aangeleverd door Vindingrijk Kringloopwarenhuis. De circulaire winkel is een winkel zonder voorraad. "Iedere dag ontdek je hier weer iets nieuws." Naast een winkel wordt het een plek van ontmoeting en inspiratie. Een plek waar mensen samen komen en zich inzetten voor een duurzaam en circulair Breda.

"We kennen allemaal het succes van Markplaats. In september hebben wij met onze circulaire winkel onze eigen analoge versie van Marktplaats", laat Wethouder Daan Quaars weten. "Want er zijn heel veel mensen die gewoon iets willen vastpakken. Het doel is hergebruik, zo min mogelijk afval."

De winkel wordt creatief ingericht met tweedehands materialen, er komen werk- en vergaderplekken, er kunnen workshops worden gehouden en er is voorlichting en advies. Allemaal rond het thema circulariteit. Denk aan bijeenkomsten over verpakkingsvrij leven, circulair bouwen of het tegengaan van zwerfvuil. Of aan een plantenruildag, een workshop ‘upcyclen’ of een stadsjutterwandeling.

De winkel krijgt ook een webshop. De gemeente streeft naar een toekomstbestendige, duurzame, circulaire en sociale economie, ook voor toekomstige generaties. Daarom wil Breda grondstoffen zo efficiënt mogelijk inzetten en hergebruiken. De winkel biedt werkgelegenheid aan vier mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De winkel is ontwikkeld in nauwe samenwerking met Vindingrijk Kringloopwarenhuis.

Jouw idee insturen kan hier: https://www.planbreda.nl/winkel/default.aspx