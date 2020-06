Een nieuw terras aan het water in Breda: Tafelen aan de Kade

BREDA - De ondernemers aan de haven in Breda slaan deze zomer de handen ineen om diners te organiseren aan de lage kade. Vanaf vrijdagavond 12 juni zal steeds één van de restaurants aan de Haven een diner verzorgen aan de lage kade van de Bredase haven. Daarmee wordt die plek voor het eerst in dertien jaar ingezet als terraslocatie. Er zal plek zijn voor 25 tafels.



De ondernemers aan de haven zullen deze zomer meerdere avonden gaan verzorgen bij Tafelen aan de Kade. Verschillende keukens zullen voorbijkomen, van hoog culinair tot mediterraans en alles er tussen. De gasten zullen worden verwelkomd op het ontvangstterras bij Bootje Varen Breda en worden vervolgens naar hun tafel gebracht aan de lage kade om daar in de watten te worden gelegd.



De eerste editie wordt georganiseerd door Bootje Varen Breda en gaat plaatsvinden op vrijdag 12 juni. Voor Bootje Varen Breda is de lage kade een bijzondere plek. In de afgelopen twaalf jaar zijn er ruim een kwart miljoen mensen op- en afgestapt aan de lage kade voor een prachtige rondvaart door Breda. De avond die zij gaan organiseren zal dan ook alles te maken hebben met water. Samen met cateringpartner Taste More zullen zij een diner met vis en zeevruchten weg gaan zetten. Uiteraard zal de keuken, in de stijl van Bootje Varen en het thema van de avond, plaatsvinden vanaf een boot.

Maatregelen



Met ‘ruimtemakers’ als actueel thema in Breda, speelt Tafelen aan de Kade in op de huidige maatregelen in de horeca. De gemeente Breda heeft toestemming gegeven om extra terrasruimte te creëren waar dit mogelijk is. Ook de lage kade is aangemerkt als terras voor deze zomer. Omdat alle terrassen van de restaurants en cafés aan de haven aan de lage kade grenzen, is er gekozen voor een gezamenlijk project. Om de afstand te kunnen bewaren, zullen er 25 tafeltjes beschikbaar zijn tijdens de avonden. Voorafgaand aan de evenementen zullen er tickets in de verkoop gaan. Houd daarvoor de Facebook-pagina in de gaten.