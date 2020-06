Foodhall Breda opent haar deuren met vernieuwd interieur

BREDA - Lampionnen, meer groen, nieuwe buitenterrassen, picknicktafels en nieuwe gekleurde muren. De afgelopen periode heeft de Foodhall een metamorfose ondergaan. Vlak voor de Corona-crisis zat de hal vaak vol. Maar de evenementen, livemuziek en live sports kunnen helaas nog niet terugkeren. Wél kun je er weer genieten van een hapje en een drankje.



Met het oog op de zomer is er gekozen voor een nieuwe zomerse uitstraling. Zo kunnen veel gasten toch nog even naar het buitenland op vakantie. Naar Italië bijvoorbeeld. The Fat Italian opende een week voor de sluiting. Daarnaast zijn de Aziatische concepten gebleven en wordt de Braziliaanse keuken omarmd. Aan kinderen is ook gedacht. Er is een speelhoekje en er is een pannenkoeken-concept gelanceerd. Toeristen en Bredanaars kunnen deze zomer dus veilig "op vakantie naar het buitenland, maar dan in de Foodhall."



In de maand juni heeft de hal zo’n 60 plekken. Voor de 30 plekken binnen kan men reserveren via www.foodhallbreda.nl of aan de deur. Voor de 30 terrasplekken hoeft niet gereserveerd te worden.



De bovenverdieping blijft tot 1 juli nog gesloten. Deze ondergaat momenteel ook nog een metamorfose.



