Aan de keukentafel met Nick Bökkerink: 'Ik hou van het creatieve proces'

BREDA - Breda is een dynamische stad die bruist van de ondernemers. Maar wat drijft hen? Wat is hun motivatie? En waar liggen zij ‘s nachts van wakker? In ‘Aan de keukentafel met’ gaan we in gesprek met Bredase ondernemers. Deze week: Nick Bökkerink.

Nick Bökkerink is mede-eigenaar van Cooler Media. Het relatief jonge bedrijf is afgelopen jaren snel gegroeid en is gespecialiseerd in uitlegvideo’s, animaties en infographics.

Nick, ik las dat jullie in april nog door Emerce zijn uitgeroepen tot top 3 digital agency specialized. Een mooie prijs, levert dat jullie nog iets speciaals op?

Juist in deze gekke tijd kun je daar niet direct iets uit halen. Maar het is natuurlijk wel heel leuk dat je erkenning krijgt voor je werk. Vooral omdat het een specialized award is. Want dat specialiseren is voor ons heel belangrijk. We leveren met ons uitlegproduct een dienst die anders is dan andere media.

Wie zijn jullie klanten?

Dat is heel breed. Van grote commerciële bedrijven, tot beginnende start ups. Ook hebben we gemeenten en veiligheidsregio's als klanten. Bijvoorbeeld over de coronamaatregelen moet veel uitgelegd en gecommuniceerd worden. Dat soort opdrachten hebben we de laatste maanden veel gehad.

Wat we voor die klanten doen is heel verschillend. Soms maken we voor een klant één video, maar bij andere klanten is de ‘product range’ veel groter. We denken dan mee over het gehele strategische plan.

Hoe zagen de beginjaren van Cooler Media eruit?

Sven Cooler en ik kennen elkaar van de NHTV. Sven richtte het bedrijf in 2011 op en ook ik was destijds zelfstandige. Soms werkten we daarbij samen. Die samenwerking breidde steeds verder uit, en in 2015 kwam ik er als mede-eigenaar bij. Die eerste jaren werkten we vanuit de woonkamer van Sven. Dat was een super mooie tijd. Maar je merkt ook wel dat je dat ontgroeid. Onze sales medewerker werkte namelijk vanuit de keuken. Dus als hij aan de telefoon zat, mocht je geen koffie zetten. Dat maakte teveel lawaai. En als Sven een dag vrij had, dan moest hij dus eigenlijk in zijn pyjama ‘door kantoor’ om ontbijt te maken.

Waar ben je het meest trots op?

Goede vraag. Dan kies ik niet één productie die we hebben gemaakt, maar de stap naar een eigen kantoorpand. Dat was heel belangrijk voor de ontwikkeling van het bedrijf en ik ben daar nog steeds ontzettend trots op. Ons kantoor aan de Stationsweg is helemaal naar onze zin en past bij de professionaliteit van Cooler Media.

Jij en Sven hebben ervoor gekozen om samen te werken. Hoe ziet die rolverdeling eruit?

Sven en ik zijn heel anders. Ik hou vooral van het creatieve maakproces, terwijl Sven juist veel plezier haalt uit de sales marketing. Ik denk ook dat dat de reden is dat het zo goed werkt. Je ziet vaak dat mensen die samen een bedrijf opstarten, ook een beetje hetzelfde soort mensen zijn. Mijn advies zal altijd zijn: zoek iemand die het tegenovergestelde is van je. Want dan vul je elkaar aan.

Wat is voor jou de grootste valkuil?

Loslaten. Daar heb ik het echt wel moeilijk mee gehad. In de eerste jaren was ik bij iedere opdracht nauw betrokken. Maar toen we steeds meer personeel kregen, was dat niet meer haalbaar. Toch probeerde ik het wel. Dat is niet vol te houden. Tegenwoordig lukt het loslaten me gelukkig een stuk beter. Soms zie ik zelfs een video waarvan ik dan denk ‘Oh, hebben we dat ook gemaakt’.

Nick, bedankt. Ik wil dit gesprek graag eindigen met een vraag waarmee ik alle interview ga eindigen. Met wie zou jij wel eens aan de keukentafel willen zitten?

Poeh, dat vind ik een heel moeilijke vraag. Ik heb niet iemand die mijn voorbeeld is. Als ik toch een antwoord moet geven, dan kies ik Sven. Dat klinkt misschien raar, maar als je samen een bedrijf hebt dan verlies je jezelf heel snel in de drukte van het dagelijkse werk. Eigenlijk zou je vaker eens gewoon samen aan de keukentafel moeten zitten.