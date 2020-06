Financiële steun voor kansrijke start-ups die de dupe zijn van de crisis

BREDA - Veelbelovende startups in Midden- en West-Brabant die hard geraakt zijn door de gevolgen van het COVID-19 virus kunnen tijdelijk een aanvraag doen voor een overbruggingsfinanciering van maximaal € 50.000. Deze Starterslift OverbruggingsLening (SOL) is bedoeld voor kansrijke startups en scale-ups waarin al veel is geïnvesteerd, maar die nog geen of nauwelijks omzet hebben.

Veel bedrijven die de dupe zijn van de coronacrisis kunnen beroep doen op regelingen van de overheid. Mara voor start-ups is dat lastig. Aangezien zij nog in de startfase zitten, kunnen ze geen terugval in omzet aantonen. Hoewel ze zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel hebben ze in dit stadium ook niet altijd de hiervoor noodzakelijke status van B.V. De continuïteit van kansrijke, innovatieve startups die een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de economische ontwikkeling is hierdoor direct in gevaar, stellen economische ontwikkelingsmaatschappijen Midpoint Brabant (Midden-Brabant) en REWIN (West-Brabant). Zij komen daarom met Starterslift Overbruggingslening.

Met de Starterslift Overbruggingslening krijgen startups en scale-ups met een financieringsbehoefte onder € 50.000 de gelegenheid om deze moeilijke coronatijd te overbruggen en door te bouwen aan een perspectiefvolle toekomst.

Voor deze regeling hebben de Gemeente Breda en de Provincie Noord-Brabant ieder al € 250.000 ter beschikking gesteld. De Gemeente Tilburg onderzoekt of zij een zelfde bijdrage gaat leveren. Het fondsbeheer, de investeringsprocedure en de afhandeling van de aanvragen lopen via het Starterslift Investment fonds. SOL kan snel starten, omdat voorfinanciering vanuit het Starterslift Investment fonds beschikbaar is.

Indienen aanvraag

SOL-aanvragen kunnen ingediend worden van 3 juni tot en met 31 oktober 2020. De omvang van de lening ligt tussen € 5.000 tot € 50.000. De startup moet gevestigd zijn in West- of Midden-Brabant of ingeschreven zijn als student of werknemer bij Tilburg University, Avans Hogeschool of Breda University of Applied Sciences.

Meer informatie is te vinden op de website van Starterslift.