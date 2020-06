Aan de keukentafel met Marco Wolters: 'Op latere leeftijd starten heeft veel voordelen'

BREDA - Breda is een dynamische stad die bruist van de ondernemers. Maar wat drijft hen? Wat is hun motivatie? En waar liggen zij ‘s nachts van wakker? In ‘Aan de keukentafel met’ gaan we in gesprek met Bredase ondernemers. Deze week: Marco Wolters (50).

Marco Wolters is lang niet altijd ondernemer geweest. Het grootste deel van zijn werkzame leven werkte hij voor een baas. Maar in 2018 besloot hij een grote stap te zetten. Hij nam na tien jaar afscheid bij GfK en richtte zijn eigen bedrijf op: abbi insights.

Veel ondernemers beginnen jong, wanneer de risico's nog niet zo groot zijn. Jij maakte de stap juist op wat latere leeftijd. Lag je er niet wakker van?

Nee, toen nog niet haha. Maar ondernemerschap betekent dat je tussen de oren 24/7 bezig bent met je onderneming en dat levert best wel eens een slapeloze nacht op. Dat zal iedere ondernemer herkennen. En zeker als je eerst lange tijd in loondienst hebt gewerkt, is dat echt wel iets waar je even aan moet wennen. Maar op latere leeftijd beginnen als ondernemer heeft vooral voordelen. Zo heb ik veel ervaring en een enorm groot netwerk.

Zijn er verder nog nadelen?

Poeh, niet perse. Ik ben natuurlijk wel van generatie X. Dan ben je een digitale immigrant. De jongere generaties zijn digital natives. Zij groeien op in een digitale wereld. Maar ik ervaar dat voor mezelf niet als een nadeel. Kwestie van de juiste mensen om je heen verzamelen.

Kun je kort uitleggen wat abbi insights is?

Ik heb abbi insights opgericht uit verbazing. Ik werkte al lang in marktonderzoek, maar zag dat de manier waarop surveys worden opgesteld niet meer passen bij ons gedrag. Er worden soms draken van vragenlijsten ingezet, waar niemand meer aan meedoet. Dat verzwakt de binding met je doelgroep, terwijl je die juist wil versterken.

Met abbi insights ontwikkelde ik marktonderzoek 2.0. Wij werken daarbij veel meer vanuit de dialoog. abbi levert onderzoeks en marketing activatie diensten vanuit een chatbot en mobiele technologie. Onze werkwijze is veel leuker voor de respondent, verhoogt de response cijfers, geeft je de mogelijkheid om je doelgroep te activeren én het is enorm snel. We kunnen het hele proces in 24 uur afronden.

Hoe ontstaat zoiets?

Het idee is eigenlijk geleidelijk ontstaan. Langzaam vielen steeds meer puzzelstukjes op hun plek. Daarbij speelt mijn netwerk een grote rol. Zo was ik een paar jaar geleden ik met het netwerk Shopping Tomorrow op een reis geweest naar China. Toen we na die reis om 6.00 uur 's ochtends aankwamen op Schiphol, nam ik samen met met Gilbert van CM de trein terug naar Breda. Eigenlijk was dat toevallig. We zaten toen lang naast elkaar en in dat gesprek legde ik mijn ideeën uit over hoe ik de toekomst van marktonderzoek zie. Hij had toen snel in de gaten dat dat goed aansluit bij wat CM doet. We zijn altijd contact blijven houden, en uiteindelijk startte ik met CM als partner mijn bedrijf op.

Waarom koos je voor een partner?

Ik had nooit in mijn hoofd om dit alleen te doen. Ik wilde dit vanaf het begin samen met een sterke technologie partner en een strategisch investeerder doen om, met de juiste kennis en gelijk al een aantal klanten aan boord, snel te kunnen testen, ontwikkelen en groeien. Beginnen op een zolderkamertje wilde ik niet.

Waar ben jij het meest trots op?

Eigenlijk op waar wij in korte tijd al staan met abbi. We hebben in twee jaar tijd al voor 45 klanten gewerkt, waarvan de meesten ook graag langdurig met ons willen samenwerken. Er is echt vraag naar wat we hebben, en dat doen we goed. Ik ben daarbij ook heel trots op het team om me heen. Dat zijn super enthousiaste ervaren mensen waar ik echt op kan bouwen.

Wat is voor jou de grootste uitdaging?

We moeten nu onze donsveren kwijt gaan raken. De eerste jaren waren heel mooi, maar het is belangrijk voor me om nu volwassen te gaan worden. Dat betekent voor mij een financieel gezond bedrijf dat ook ieder jaar groeit. Groei is voor mij een belangrijke ambitie. abbi is een kapitaalintensief bedrijf, omdat het haar eigen technologie ontwikkelt. Ik kan dus niet tevreden zijn met een bedrijf dat wel winst maakt, maar niet groeit. Alleen dan kunnen we abbi up to date houden. Technologie verandert immers super snel.

Was je vroeger ook zo ambitieus?

Haha, nee. Ik weet nog dat na mijn VWO een vriend aan me vroeg wat ik ging doen. Ik had eigenlijk geen idee en zei toen dat ik toerisme wel leuk vond en dat ik eraan dacht om naar de NHTV in Breda te gaan. Toen antwoordde hij: 'Joh, dan doe ik dat ook wel'.

Na de NHTV deed ik ook nog een universitaire studie en een post-master. En ik heb nog een jaar lesgegeven aan de Nassau. Uiteindelijk is de studie die je gedaan hebt ook niet het meest belangrijk. Het gaat om dat je aantoont dat je dat je leert en dat je je wilt blijven ontwikkelen.

Wanneer heb jij succes?

Als klanten echt fan van ons zijn en als mijn werknemers het hartstikke leuk vinden om bij abbi te werken, omdat zij hier veel ruimte krijgen voor eigen ideeën en vernieuwing. Ik geloof er heel erg in dat die twee dingen sterk met elkaar samenhangen. Dan volgen een goed resultaat en die groei-ambitie vanzelf.

De laatste vraag: met wie zou jij wel eens aan de keukentafel willen zitten?

Dan ga ik voor iemand uit de actualiteit: Mark Rutte. Ik vind het namelijk enorm knap wat hij doet. Hij is een mooi voorbeeld van een goede leider in tijden van verandering. Hij doet dat scherp en opgewekt, zonder zichzelf uit het oog te verliezen. Want wie Rutte ook tegenover zich heeft, hij is altijd hetzelfde. Dat kunnen omgaan met veranderingen is heel belangrijk, ook voor ondernemers. Zeker nu!

Paspoort:

Marco Wolters (50)

abbi insights

Woont samen met Pleunie, vader van Boet en Stef (13 en 11)

Favoriete boek is de Stad der blinden van Jose Saramago. Het boek vertelt over een pandemie waardoor mensen ineens blind worden, en geeft een kijkje in hoe mensen daarmee omgaan.