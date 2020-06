Smart Distancing nog ver weg: gesprekken tussen kabinet en horeca opgeschort

BREDA - De Koninklijke Horeca Nederland is uit de gesprekken met het kabinet gestapt. De horeca ziet niet genoeg 'wil vanuit het kabinet' om de horeca de coronacrisis te laten overleven. Dat betekent dat smart distancing op de terrassen nog ver weg is.

Vorige week stuurde de Koninklijke Horeca Breda nog samen met verschillende afdelingen een brandbrief naar het kabinet. Daarin pleitten zij ervoor om een streep te zetten door social distancing waarbij gasten 1,5 meter afstand moeten houden. De horeca wil in plaats van social distancing graag smart distancing. Daarbij is het de eigen verantwoordelijkheid van mensen om voldoende afstand te houden.

Maar dat zit er niet in. De gesprekken tussen KHN en het kabinet zijn stukgelopen. Om een verregaande versoepeling van de maatregelen in werking te zetten, heeft KHN de afgelopen weken verschillende voorstellen ingediend bij het kabinet. Er hebben inmiddels verschillende gesprekken plaatsgevonden, maar KHN ervaart dit als eenrichtingsverkeer; er is volgens hen geen sprake van ‘in goed overleg’.

KHN-voorzitter Robèr Willemsen: “Ik ervaar dat het kabinet last heeft van tunnelvisie en merk dat men te weinig oog heeft voor de realiteit van de dag. Het draagvlak voor sommige maatregelen van het kabinet is zowel bij consumenten als bij ondernemers de afgelopen weken enorm afgenomen. Daar kun je als kabinet niet voor weglopen.” Tijdens het laatste gesprek met minister Grapperhaus heeft de horeca opnieuw aangegeven dat horecaondernemers het liefst niet aan het overheidsinfuus willen en zelf willen overleven, maar dat als échte versoepelingen en perspectief uitblijven, er vanuit het ministerie van EZK extra financiële maatregelen moeten komen. "Daar wordt vervolgens niets mee gedaan. Hiermee geeft het kabinet er geen blijk van de pijn van ondernemers écht serieus te nemen”, aldus Willemsen.